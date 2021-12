1 Galéria Zdroj: Matúš Murtin Fotograf zaznamenal zvláštny úkaz: Čo o nočnej dúhe povedal odborník? Ide o veľmi vzácny jav, ktorý bol až do čias Aristotela považovaný za výmysel. Ako sa dá zachytiť nočná dúha? 6. december 2021 Magazín

Už na základnej škole nás naučili, že dúha je optický úkaz, ktorý vzniká v atmosfére Zeme. Jej vznik je spôsobený disperziou slnečného svetla prechádzajúceho kvapkou. Spektrum farieb má presnú postupnosť. Ale nočná dúha? Je to vôbec možné?

Predpokladom pre vznik dúhy je prítomnosť vodných kvapiek v atmosfére a Slnka, ktorého svetlo cez kvapky môže prechádzať. Táto fotka ale potvrdzuje, že to nemusí byť takto vždy. Na nevšedný úkaz poukázal portál iMeteo.

V piatok 19. novembra večer sa Matúšovi Murtinovi podarila zachytiť nočná dúha. Hodinky v tom čase ukazovali 18:39 hod.

Vzácny jav

Dúhu za tmy sa mu podarilo zachytiť pri obci Liptovský Peter. Tá leží v okrese Liptovský Mikuláš. „Pozerám sa a hovorím si, že čo to za biely oblúk vidím a to dúha. Som rád, že sa mi to podarilo aspoň takto odfotiť. Ja som dúhu v noci videl prvýkrát. Keď vidíte niečo prvýkrát, tak nemáte jednoducho slov,“ vyjadril sa autor fotografie pre Dnes24.

Na to, aby ste aj večer, resp. v noci, mohli pozorovať dúhu, musia byť splnené špecifické podmienky.

„Prvou je Mesiac v splne, resp. mesačný svit a nočný dážď. A práve to v ten večer panovalo. Spln totiž nastal v rovnaký deň a navyše v oblasti mrholilo. Nočná dúha je však slabá s nevýraznými farbami. Ide ale o vzácny jav, lebo Mesiac takto dostatočne svieti len v krátkom období okolo splnu,“ uvádzajú odborníci z iMetea s tým, že až do dôb Aristotela bolo spozorovanie nočnej dúhy považované za výmysel.

Zdroj: Matúš Murtin

Zdroj: imeteo.sk/dnes24.sk