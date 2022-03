Zelenskyj je pripravený vyjednávať s Putinom: Ak neuspeje, obáva sa 3. svetovej vojny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal pre CNN, že je pripravený vyjednávať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ale ak rokovania zlyhajú, „znamenalo by to, že toto je tretia svetová vojna". Povedal to v nedeľu 20. marca pre CNN.

„Som pripravený na rokovania s ním. Bol som na to pripravený posledné dva roky. Myslím si, že bez vyjednávaní nemôžeme ukončiť túto vojnu,“ uviedol Zelenskyj pre CNN.

Ľuďom, ktorí si myslia, že snaha o dialóg nič nevyrieši odkázal, že „ak je len malá šanca zastaviť túto vojnu, musíme ju využiť“.

Ruská invázia na Ukrajine prebieha už takmer štyri týždne. Na bezodkladné jednania vyzýval Zelenskyj aj vo svojom sobotnom príhovore.

„Vždy sme trvali na rokovaniach. Vždy sme ponúkali dialóg, ponúkali riešenia pre mier. Je čas stretnúť sa. Čas hovoriť. Je čas obnoviť územnú celistvosť a spravodlivosť pre Ukrajinu,“ vyzval Zelenskyj.

Zelenskyj pre CNN tiež povedal, že ak by bola Ukrajina v NATO, vojna by sa nemusela začať. „Rád by som dostal bezpečnostné záruky pre svoju krajinu, pre svojich ľudí. Ak sú členovia NATO pripravení vidieť nás v aliancii, urobte to ihneď, pretože ľudia umierajú na dennej báze,“ povedal a dodal, že bol vďačný za pomoc, ktorú NATO poskytlo od začiatku invázie.

Podľa OSN od začiatku konfliktu zahynulo na Ukrajine už najmenej 902 civilistov a ďalších 1 459 utrpelo zranenia. Skutočný počet obetí však môže byť oveľa vyšší.

Podľa odhadov ukrajinských predstaviteľov počas bojov v Mariupole zahynulo už vyše 2 500 civilistov. Ukrajinská generálna prokuratúra zatiaľ eviduje aj 112 zabitých detí.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

"I am ready for negotiations with him. I was ready over the last two years and I think that without negotiations we cannot end this war" Ukrainian President Zelensky tells @fareedzakaria negotiating with Russian President Putin is worth the effort to end the fighting. pic.twitter.com/VdLKveKMoE