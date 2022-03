Zdroj: TASR/Michal Svítok Kto by nenarukoval, riskoval by väzenie: Ako by to bolo, keby na Slovensku vypukla vojna? Minister obrany ubezpečuje, že rezort ešte nepovoláva ani vojakov v zálohe. Kto by ale musel bojovať, keby vojna naozaj prišla aj k nám? 19. marec 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

19. marec 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Kto by nenarukoval, riskoval by väzenie: Ako by to bolo, keby na Slovensku vypukla vojna? Minister obrany ubezpečuje, že rezort ešte nepovoláva ani vojakov v zálohe. Kto by ale musel bojovať, keby vojna naozaj prišla aj k nám?

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Po vypuknutí vojny v susednej Ukrajine si mnohí Slováci začali klásť otázku, čo by sa stalo, keby konflikt prekročil aj naše hranice. Vo vojnou zmietanej zemi už totiž vyhlásili všeobecnú mobilizáciu a muži v produktívnom veku nesmú Ukrajinu opustiť. To je dôvodom, prečo drvivú väčšinu utečencov, ktorí prichádzajú na Slovensko, tvoria ženy a deti.

Môžu aj ženy

Éra povinnej vojenčiny skončila na Slovensku ešte v roku 2006. Od januára spomínaného roka má Slovenská republika iba profesionálne ozbrojené sily. Tabuľkový počet našich vojakov je v súčasnosti niečo cez 18-tisíc. Čo ale, ak by tento objem profesionálnych vojakov nestačil?

Brannú povinnosť majú zo zákona Slováci, len muži, vo veku od 18 do 55 rokov. Bojovať môžu aj ženy, tie sa ale musia prihlásiť dobrovoľne.

Dobrovoľne sa môžu prihlásiť aj muži, ktorý do povolávacej kategórie nespadajú.

V čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu možno nariadiť dva druhy opatrenia – mimoriadny odvod a mimoriadnu službu. Civilného obyvateľstva sa týka to prvé. Mimoriadna služba je určená pre profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe.

Povolať do vojny by ale rezort obrany nemohol mužov, ktorí sú vyhodnotení ako nespôsobilí alebo majú nevyhovujúci zdravotný stav.

Výcvik so zbraňou

Podľa portálu Pluska za nesplnenie brannej povinnosti hrozí pokuta od 331 eur do 1 659 eur, ale aj väzenie až na 5 rokov. Minister obrany SR Jaroslav Naď však takýto čierny scenár nevidí.

„V tomto smere chcem ľudí upokojiť. Nič také sa nedeje. Zatiaľ sme nepovolávali ani len záložníkov,“ uviedol pre portál.

Slovákov by však nepovolávali rovno do boja. Najprv musia absolvovať výcvik, potom sa rozhoduje o ich zaradení.

„Povolaní občania absolvujú vojenský výcvik podľa úrovne dosiahnutej vojenskej vycvičenosti. Samozrejme, výcvik prebieha aj so zbraňou, keďže ide o vojenskú službu. Ich hlavnou úlohou je výkon mimoriadnej služby v OS SR pri plnení úloh obrany SR. Konkrétna činnosť by však závisela od funkcie, na ktorú by boli zaradení,“ ozrejmila pre portál hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk