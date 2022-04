Zelenskyj má ZLÚ správu: ZVERSTVÁ Rusov v Buči sú nič oproti tomu, čo je v Boroďanke, FOTO

„Začali sa práce na odpratávaní sutín v Boroďanke. Je to tam oveľa strašnejšie, je tam ešte viac obetí ruských okupantov,“ povedal Zelenskyj vo videu zverejnenom na platforme Telegram. Ukrajinské úrady začali Boroďanku prehľadávať po odsune ruských vojakov.

Zelenskyj tiež vyzval svet na prijatie prísnejších sankcií voči Rusku a navýšenie dodávok zbraní pre Ukrajinu. Reagoval aj na skutočnosť, že Rusku bolo vo štvrtok pozastavené členstvo v Rade OSN pre ľudské práva (UNHRC).

„Rusko už dlho nemá nič spoločné s koncepciou ľudských práv. Možno sa to jedného dňa zmení,“ povedal podľa stanice BBC. „Aktuálne sú však ruský štát a ruská armáda najväčšou hrozbou na planéte pre slobodu, bezpečnosť ľudí a koncepciu ľudských práv ako takých,“ dodal.

Zelenskyj tiež upozornil, že ruské sily za sebou zanechali skazu aj v ďalších mestách: „A čo sa stane, keď sa svet dozvie celú pravdu o tom, čo ruská armáda spravila v Mariupole?“ Dodal, že „na takmer každej ulici je tam to, čo svet videl v Buči a iných mestách v Kyjevskej oblasti po stiahnutí ruských síl“.

„Dôkazy o vojnových zločinoch ruských síl sú na každom kroku,“ poznamenala. Ruské sily sa podľa jej slov podieľajú na „zabíjaní, mučení a bitkách“ civilistov a páchajú tiež sexuálne násilie. „Nepriateľ zákerne ostreľoval obytnú infraštruktúru vo večerných hodinách, keď bolo doma čo najviac ľudí,“ kritizovala.

Venediktovová dodala, že ukrajinské orgány zbierajú dôkazy o zločinoch v Boroďanke pre miestne aj medzinárodné súdy.

Ešte v pondelok prokurátorka uviedla, že na rôznych miestach Kyjevskej oblasti sa po odsune ruských vojakov našli telá už 410 zabitých civilistov. Mnohí z nich mali zviazané ruky či strelné zranenia. Približne 330–340 mŕtvych tiel sa našlo len na uliciach alebo v masových hroboch v meste Buča.

Moskva odmieta, že by útočila na civilné ciele a tvrdí, že zábery zabitých civilistov z Buče boli zinscenované s cieľom ospravedlniť ďalšie sankcie voči Rusku a mariť mierové rokovania.

