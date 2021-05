Zdroj: TASR/Ladislav Vallach Železnice plánujú od 13. júna obnoviť takmer všetky medzištátne spoje Cieľom je do 13. júna, kedy sa uskutoční druhá zmena cestovného poriadku 2020/2021, obnoviť prevádzku takmer všetkých medzištátnych vlakov ZSSK. 20. máj 2021 Zo Slovenska

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pristupuje aj na základe dohôd s partnerskými dopravcami v zahraničí v nasledujúcich týždňoch k ďalšiemu obnoveniu medzištátnych spojení do susedných krajín.

Cieľom je do 13. júna, kedy sa uskutoční druhá zmena cestovného poriadku 2020/2021, obnoviť prevádzku takmer všetkých medzištátnych vlakov ZSSK. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč s tým, že dôvodom je postupné zlepšovanie pandemickej situácie.

Obnovené vlaky

Od 1. júna bude podľa Kováča obnovený takmer na celej trase vlak EuroCity (EC) na trati Budapešť – Bratislava – Varšava – Terespol – Brest v Bielorusku. V pohraničnom úseku Terespol – Brest však zatiaľ nebude vedený. Opätovne vedené na plnej trase budú vlaky EC medzi Prahou, Bratislavou a Budapešťou. Vlak EC v smere Brest – Terespol – Varšava – Bratislava – Budapešť začne takmer na celej trase premávať od 2. júna. Rovnako zatiaľ nebude vedený v pohraničnom úseku Brest – Terespol.

Od 13. júna bude opätovne premávať expres Žilina – Ostrava – Praha na plnej trase. Vlak bude vedený s pôvodnými obmedzeniami, reálne teda začne premávať 14. júna. V opačnom smere bude vlak rovnako opätovne vedený na plnej trase s pôvodnými obmedzeniami. Na celej trase bude vedený aj rýchlik smerujúci z Banskej Bystrice cez Žilinu až do Ostravy a od 14. júna v opačnom smere. Znova bude premávať aj vlak EuroNight (EN) v celej trase Praha – Humenné. Opačným smerom v plnej trase pôjde od 14. júna.

Po obnovení väčšiny medzištátnych vlakov naďalej zostávajú pozastavené spoje Košice – Mukačevo, Košice – Čierna nad Tisou – Čop, Poprad-Tatry – Muszyna a vlaky SuperCity (SC) Pendolino Košičan medzi Košicami a Prahou. ZSSK ubezpečila, že s partnerskými dopravcami intenzívne rokuje o ich zavedení. Zároveň pripomína, že cestujúci musia naďalej dodržiavať protipandemické a hygienické opatrenia nariadené jednotlivými krajinami.

Obnovenie vlakov InterCity

Vlaky IC 44/45 budú vedené od 13. júna na plnej trase Košice – Bratislava – Viedeň. Z Košíc bude vlak vyrážať o 7.11 hod., do Bratislavy by mal prísť o 11.56 hod. a do Viedne má plánovaný príchod o 13.24 hod. V opačnom smere má vlak štartovať z Viedne o 14.42 hod., v Bratislave by mal byť o 16.06 hod. a do Košíc má doraziť o 20.52 hod.

„Tieto vlaky obnovuje národný dopravca opätovne po tom, ako bola od 3. novembra 2020 ich prevádzka pozastavená pre nepriaznivú pandemickú situáciu,“ priblížil Kováč.

ZSSK cestujúcim pripomína, že je aj naďalej potrebné dodržiavať opatrenia nariadené jednotlivými krajinami, preto odporúča, okrem iného, overiť si pred cestou do zahraničia obmedzenia aj na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí.

