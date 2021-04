Zdroj: TASR/Dano Veselský VLAKY do Chorvátska vás už budúci mesiac odvezú na dovolenku: Stačí pár eur a ste pri MORI! Len, čo sa zmiernili pandemické opatrenia, ľudia nakupujú, rúška a respirátory nosia menej a je pravdepodobné, že budú aj cestovať. Napríklad do Chorvátska, kam sa bude dať ísť znovu vlakom. 21. apríl 2021 Milan Hanzel Magazín

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Ešte pred niekoľkými dňami sa zniesla vlna kritiky na Cibulkovú, Rytmusa či Majka Spirita, že počas zúrenia koronavírusu vyrazili na luxusné dovolenky. Zdá sa, že nebude trvať dlho a lacné lístky k vytúženej dovolenke pri mori si zaobstarajú aj „bežní“ ľudia.

Začiatkom februára sa hovorca RegioJetz Aleš Ondrůj vyjadril, že prvý spoj by mal vyraziť v piatok 28. mája a pôjde po novej trase z Bratislavy cez Budapešť, Záhreb do Rijeky a Splitu. Prípojné autobusy potom napoja celé jadranské pobrežie. Teraz je jasné, že sa tak aj stane.

Žltým vlakom

„Je len na vás, či dáte prednosť odpočinku v lôžkových vozňoch alebo zábave vo vozňoch Astra. A pre tých, ktorí preferujú súkromie alebo pre rodiny s deťmi, máme pripravené lôžka v tichých kupé. V cene lístka sú všetky palubné služby RegioJetu, na ktoré ste zvyknutí,“ píše sa na stránkach RegioJetu.

Ceny lístkov nájdete na spomínanej stránke, ale jednosmerný lístok z Bratislavy do Rijeky stojí necelých 23 eur, do Splitu necelých 35 eur. Dokonca je k dispozícii aj lôžko či celé kupé. To však vyjde drahšie.

Kedy budú jazdiť?

„V júni a septembri budú premávať trikrát týždenne a to v piatok, v nedeľu a v utorok. V júli a auguste budú jazdiť každý jeden deň. Odchádzať majú presne o 16:46 z Prahy a následne 19:48 z Brna. V Bratislave zastavia o 21:17 a do Rijeky prídu na druhý deň dopoludnia o 10:13 a do Splitu okolo 13:44,“ prináša portál startiup.sk.

V opačnom smere by mali jazdiť popoludní zo Splitu a večer z Rijeky s príjazdom ráno druhý deň do Bratislavy, Brna a Prahy. Súprava by mala mať 15 vozňov s viac ako 650 miestami pre cestujúcich.

Keď zaúraduje covid?

Pri pohľade na obsadenosť vozňov je vidieť, že sa lístky kupujú a míňajú. Čo však potom, keby sa situácia ohľadom koronavírusu znovu zhoršila? „Cestujte s nami bez obáv. Vieme, že dnešná doba je nevyspytateľná. Preto vám v prípade zákazu cestovania či uzavretia štátnych hraníc v dobe cesty vrátime peniaze. Naviac môžete svoj lístok stornovať zdarma až dva mesiace pred odjazdom,“ informuje prepravca na svojej stránke.

