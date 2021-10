Zdroj: TASR/DPA Zhoršil sa vám zrak? Očná joga robí zázraky! Stačí vám len niekoľko minút denne Mnohých z vás trápia unavené oči. Skúste na ne nenáročné cviky, ktoré zvládne každý! 3. október 2021 Monika Hanigovská Lifestyle

Oči sú najdôležitejším zmyslovým orgánom, no táto doba im však rozhodne nepraje. Staráte sa o ne správne a dostatočne?

Bolesti až strata zraku

Výdobytky modernej techniky ako napríklad počítače, tablety a mobily im dávajú zabrať. Často nám unavujú zrak a spôsobujú podráždenie, ktoré môžu viesť až k bolesti hlavy.

Ďalším problém je psychické napätie. To môže podľa slov odborníkov zapríčiniť až stratu zraku. „Nepretržitý stres a zvýšená hladina kortizolu negatívne ovplyvňujú oči aj mozog, deje sa to v dôsledku nerovnováhy autonómneho nervového systému a vaskulárnej dysregulácie… Dospeli sme k záveru, že stres môže byť príčinou straty zraku,“ informuje o tom biomedicínske centrum National Center for Biotechnology Information (NCBI) na svojom webe.

Očná joga

Okrem oddychu im doprajte očnú jogu. Nenáročné cvičenie vám zaberie denne len 5 až 8 minút, a pri poctivom tréningu by ste mali pocítiť už prvé zmeny do mesiaca. Výsledok samozrejme závisí aj od toho, ako veľmi sú vaše oči unavené.

Tip redakcie: Na „očnú jógu“ si doprajte čas len pre seba, ideálne na tichom a kľudnom mieste.

Vyskúšajte si súbor cvičení. Najprv si natrénujte vyznačené čiary pomocou obrázka a neskôr si predstavte pomyslenú čiaru pred sebou.

Zdroj: Dnes24.sk