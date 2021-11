7 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann Živnostníkov čakajú zmeny: Matovič prezradil, KOĽKO by mali odvádzať štátu Matovič chce, aby zamestnanci a živnostníci platili férové dane. SZČO, ktoré účtujú, by mali mať o štvrtinu nižšie odvody ako zamestnanci. 22. november 2021 Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Účtujúce samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) by mali platiť o štvrtinu nižšie odvody ako zamestnanci, a to 29 %. Ako alternatíva voči paušálnym výdavkom by mala fungovať paušálna daň vo výške 29 %. Navrhuje to minister financií Igor Matovič (OĽANO) v rámci ďalšej časti daňovo-odvodovej reformy, ktorú predstavil v pondelok.

Matovič chce, aby zamestnanci a živnostníci platili férové dane. SZČO, ktoré účtujú, by mali mať o štvrtinu nižšie odvody ako zamestnanci. Živnostníci, ktorí si zvykli na paušálne výdavky, by mali podľa jeho návrhu platiť paušálnu daň 29 %, kde by bola zahrnutá daň aj všetky odvody.

„Jednou touto platbou z celého svojho príjmu má vysporiadané všetko voči štátu,“ načrtol minister.

V prípade zrážkovej paušálnej dane by podľa neho neboli registrácie, živnostník by nemusel viesť účtovníctvo a nepríde mu ani kontrola. Zaregistroval by sa v aplikácii.

