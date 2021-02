Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 Aj „obyčajné“ pečivo ukrýva nejeden zaujímavý príbeh. Tu sú hneď 3, ktoré UPIEKOL i cisár! Chrumkavé pečivo dnes považujeme za samozrejmosť. Niektoré druhy však boli v minulosti výsadou šľachtickej vrstvy. Pozrite si tri zaujímavé príbehy, ktoré sú úzko späté s obľúbenými pekárenskými výrobkami. 20. február 2021 Magazín

20. február 2021 Magazín Aj „obyčajné“ pečivo ukrýva nejeden zaujímavý príbeh. Tu sú hneď 3, ktoré UPIEKOL i cisár! Chrumkavé pečivo dnes považujeme za samozrejmosť. Niektoré druhy však boli v minulosti výsadou šľachtickej vrstvy. Pozrite si tri zaujímavé príbehy, ktoré sú úzko späté s obľúbenými pekárenskými výrobkami.

Pečivo tvorilo hlavnú súčasť stravy azda všetkých civilizácií a národov. Rôzne nekvasené placky jedli už aj naši predkovia. Postupne prechádzali vývojom a vzniklo chrumkavé nadýchané pečivo, ako ho poznáme. Zdá sa, že dnes taká samozrejmá vec nás nemôže ničím prekvapiť. Opak je však pravdou. Aj „obyčajné“ pečivo ukrýva nejeden zaujímavý príbeh.

Niektoré druhy pekárenských výrobkov neboli určené pre masy. Pochutnávali si na nich panovníci z rôznych kútov sveta a boli dokonca luxusným pokrmom. Za všetky môžeme spomenúť napríklad dnes tak obľúbené kaizerky.

Cisárska pochúťka

Pôvod chrumkavých žemlí musíme hľadať na území Rakúsko-Uhorska. Prvá dochovaná zmienka o kaizerke pochádza z roku 1760. Maliar Martin van Meytens zvečnil hostinu Márie Terézie a práve na tomto dobovom obraze môžeme vidieť kaizerky, ktoré boli súčasťou slávnostného stola.

Niektorí bádatelia však išli ešte ďalej a pôvod kaizerky datujú až do roku 1487. Obľúbené žemle v tvare päťcípej hviezdy dostali svoje meno na počesť cisára Františka Jozefa I. Slovo „kaiser“ totiž znamená cisár. Doslova tak ide o cisárske žemle.

Šľachtický pôvod dokazuje aj ich samotný tvar, ktorý má symbolizovať tvar koruny. Pri ich nezvyčajnej podobe ešte ostaneme. Okrem estetického hľadiska má totiž aj praktickú funkciu. Záhyby zväčšujú plochu kôrky a tak je kaizerka chrumkavejšia.

Z panského dvora časom kaizerky prenikli aj medzi bežných ľudí. Dnes sa okrem Rakúska tešia najväčšej obľube na Slovensku a v Česku, no pochutia si na nich aj Slovinci či Srbi.

Šľachtic a karty

Dva krajce upraveného bieleho chleba, medzi ktoré vložíme náplň v podobe šunky, syra a iných dobrôt a vznikne sendvič. Jedlo, ktoré sa stalo svetoznámym, má zaujímavú históriu, ktorá v ničom nezaostáva za kaizerkami. Aj v tomto prípade za všetkým hľadajme šľachtica.

Konkrétne anglického šľachtica Johna Montagu, ktorý žil v 18. storočí. 4. gróf zo Sandwichu obľuboval karty. A to až tak, že mu už neostával žiadny čas na poriadne jedlo. Od svojich sluhov tak žiadal, aby vymysleli spôsob, pri ktorom by nemuseli prestierať stôl a gróf sa tak mohol venovať svojej neresti. Zúfalý sluha po dlhých úvahách zobral plátok mäsa, vložil ho medzi dva opečené chleby a… Gróf bol nadšený. Netrvalo dlho a novinka sa rozšírila medzi šľachtou, až napokon prenikla na verejnosť.

Nedostatok času

Na záver sa pozrieme na symbol Francúzska. Ak ste tipovali, že je reč o bagetách, máte pravdu. Od šľachty sa presunieme k problémom bežných pekárov.

Bagety sa vo Francúzsku začali vyrábať v roku 1920. V krajine vstúpil do platnosti zákon, podľa ktorého mali pekári zakázané chodiť do práce skôr ako o štvrtej hodine ráno. Na pretras tak prišla otázka, ako upiecť chleba pre robotníkov, ktorí sa ráno ponáhľali do práce. Pre krátkosť času by to tradičnou metódou nebolo možné.

Pekári tak bádali a premýšľali, až sa zrodilo 5 centimetrov široké a takmer pol metra dlhé pečivo – bageta. Nový vynález sa stal okamžite hitom. Chrumkavý a voňavý „chleba“ si podmanil celú krajinu.

Dnes sa vo Francúzsku ročne upečie až desať miliárd bagiet. Symbol tretej najväčšej európskej krajiny je dokonca chránený zákonom, ktorý určuje, že tradičná bageta môže obsahovať iba múku, droždie a soľ.

Myslíte si, že chlieb a pečivo máte v malíčku? Svoje vedomosti si môžete overiť v našom kvíze!

V kvíze sa vám postupne zobrazí 10 otázok. Ku každej máte na výber z troch možností, správna je, samozrejme, vždy len jedna. Avšak pozor, na odpoveď na každú otázku máte len 15 sekúnd.

Ak nestihnete odpovedať v limite, otázka bude hodnotená ako nezodpovedaná. Kvíz bude okamžite vyhodnotený a vy zistíte, na koľko otázok ste odpovedali správne.

Testujte a bavte sa

Kvíz môžete kedykoľvek opakovať a vylepšovať si svoje skóre. Výsledok kvízu môžete jednoducho, jediným kliknutím, zdieľať na Facebooku a pochváliť sa ním i vaším priateľom.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk