Zdroj: TASR/Martin Baumann ZLÝ ťah Sulíka? SaS po odchode z vlády upadá! Najnovší prieskum PREKVAPUJE výsledkami Odchod liberálov z vlády sa zatiaľ neukázal ako dobrý politický ťah. Aspoň podľa výsledkov prieskumu. 24. september 2022 ELA Správy Politika

24. september 2022 ELA Správy Politika ZLÝ ťah Sulíka? SaS po odchode z vlády upadá! Najnovší prieskum PREKVAPUJE výsledkami Odchod liberálov z vlády sa zatiaľ neukázal ako dobrý politický ťah. Aspoň podľa výsledkov prieskumu.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Ak by sa parlamentné voľby konali v septembri 2022, vyhral by ich mimoparlamentný Hlas-SD so ziskom viac ako 18 percent hlasov. Druhý by skončil Smer-SD s 15,5 percentami a tretie by sa umiestnilo Progresívne Slovensko s viac ako 11,5 percentami.

Do parlamentu by sa v septembri dostalo osem strán.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos, ktorý zverejnil Denník N.

SaS upadá

Do parlamentu by sa dostali aj SaS so ziskom viac ako deväť percent, OĽaNO s necelými ôsmimi percentami a hnutie Sme rodina so 7,5 percentami hlasov.

Prah Národnej rady by sa podľa prieskumu podarilo prekročiť aj hnutiu Republika so siedmimi parcentami a KDH so ziskom 6,5 percenta hlasov.

Matovič sa drží

Agentúra Ipsos robila rovnaký prieskum aj v auguste, keď bola Sloboda a Solidarita ešte súčasťou vládneho kabinetu. V tom čase by ju volilo vyše dvanásť percent ľudí. Po odchode z koalície jej popularita klesla. Podľa preferencií tak od SaS odišla štvrtina jej pôvodných priaznivcov.

Zaujímavé je, že vládna kríza a konflikt SaS s OĽaNO neubrali na popularite u voličov strane Igora Matoviča. Podpora OĽaNO zostala nemenná.

Agentúra uskutočnila prieskum medzi 14. a 20. septembrom na vzorke 1 003 respondentov, formou internetového dotazníka. Okrem modelu volebnej podpory politických strán merala aj volebný potenciál, teda množinu voličov, ktorí by za istých okolností boli ochotní stranu voliť.