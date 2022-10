Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 Zmenili definíciu slova LÁSKA: Na vraždu dvoch ľudí z LGBTI+ komunity reagujú aj jazykovedci Čo je láska? Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV informoval o tom, že sa v slovníku zmenila definícia slova tohto slova. Reagujú tak na nedávne udalosti tragédie na Zámockej. 18. október 2022 ELA Zo Slovenska

18. október 2022 ELA Zo Slovenska Zmenili definíciu slova LÁSKA: Na vraždu dvoch ľudí z LGBTI+ komunity reagujú aj jazykovedci Čo je láska? Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV informoval o tom, že sa v slovníku zmenila definícia slova tohto slova. Reagujú tak na nedávne udalosti tragédie na Zámockej.

Hľadali ste niekedy v slovníku slovo láska? V online verzii Slovníka súčasného slovenského jazyka došlo k zmene definície tohto slova. Ešte pred pár dňami by ste sa dočítali aj to, že je to náklonnosť jedného pohlavia k druhému, teraz je to náklonnosť jednej osoby k druhej.

Prečo zmena?

O zmene informuje ústav na sociálnej sieti. Vedecká pracovníčka JÚĽŠ Lucia Molnár Satinská tento krok zdôvodňuje takto: „Definícia lásky, aké jednoduché, poviete si. Pravdou však je, že v našich slovníkoch dlho pri 2. význame tohto slova svietila definícia ‚náklonnosť jedného pohlavia k druhému‘. Už roky sa v lexikografických kruhoch hovorilo, že to nie je presné a bolo by treba ten význam upraviť,“ uviedla.

Po novom je láska v druhom význame definovaná ako „silná náklonnosť k určitej osobe na základe telesnej, duševnej a citovej príťažlivosti.“

Dúhová komunita je rovnocenná

„Slovami predsa sľubujeme, prosíme, zľahčujeme, klameme či strašíme. Vyjadrujeme nimi významy, čím sa stávame pre ostatných zrozumiteľnými. Práve preto sa slovami usilujeme nielen zmysluplne sprostredkovať naše videnie sveta, ale tak trochu si ten svet i prispôsobiť, prikrášliť v náš prospech, aby lepšie poslúžil našim (komunikačným) cieľom – slovom manipulujeme s pozornosťou iných,“ uvádza v stanovisku JÚĽŠ.

Dodáva tiež, že v otázke základných ľudských práv sa však nedá nič prikrášliť. Buď ich niekto má, alebo nie.

„Dúhová komunita je rovnocenná súčasť našej spoločnosti, v ktorej by mali platiť rovnaké práva pre všetkých ľudí,“ uvádza ústav.

Zdroj: Dnes24.sk