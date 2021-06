Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Zmeny na hraniciach s Rakúskom: Sprísnené kontroly sa RUŠIA Cesta cez slovensko-rakúske hranice by mohla byť jednoduchšia. V prevádzke budú aj menšie hraničné priechody. 8. jún 2021 Správy

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Sprísnené kontroly na slovensko-rakúskych hraničných priechodoch sa rušia. Zároveň sa otvárajú malé hraničné priechody, cyklomost Devínska Nová Ves – Schlosshof a priechod Devín – Hainburg pre riečnu dopravu.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informovalo na svojej webovej stránke.

Kontroly sa rušia

„Vzhľadom na priaznivý vývoj pandemickej situácie ochorenia COVID-19 v Českej Republike a na Slovensku sa podarilo s Rakúskom vyrokovať opätovné zrušenie sprísnených (policajných) kontrol na hraničných priechodoch so Slovenskou republikou. Prekračovať hranicu je však naďalej možné výlučne na oficiálnych hraničných priechodoch,“ uviedol rezort.

Zdravotné hliadky vykonávané príslušníkmi rakúskej armády zostávajú zatiaľ zachované v rozsahu, ako to operatívne určuje Rakúska republika.

Pri plánovaní cesty je naďalej potrebné počítať aj s prípadným časovým zdržaním.

Potvrdenie o očkovaní

V Rakúsku sa uznávajú jednotné certifikáty o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 najnovšie vydávané na Slovensku.

„Rakúska polícia, ako aj armáda sú na hraniciach vybavené čítačkami QR kódov a tieto potvrdenia vedia overiť a následne uznať,“ vysvetlilo ministerstvo.

Hraničný priechod Jarovce – Kittsee obnovuje 24-hodinovú prevádzku. Hraničný priechod Moravský Svätý Ján – Hohenau je otvorený od 5.00 do 24.00 h.

Priechod Záhorská Ves – Angern an der March je otvorený v pondelok až piatok od 8.00 do 11.00 h a od 15.00 do 18.00 h, a to iba pre výkon poľnohospodárskych a lesníckych prác.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR