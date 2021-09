Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa Znásilnenie na základnej škole v Lučenci? Vinník má mať 14 rokov, obeť o DVA menej! Prípad, z ktorého naskakujú zimomriavky! Veď sa má jednať o sexuálne násilie na základnej škole v Lučenci a vyšetrovať ho majú tamojší policajti. 9. september 2021 han Krimi

Keďže ide o citlivý prípad, o ktorom informoval ako prvý portál Rimava.sk, polícia je skúpa na poskytovanie informácii. Aj preto sa redakcia spomínaného webu spolieha na dôveryhodný zdroj a obrátila sa na mužov zákona.

O čo presne ide?

Ako uvádza portál Rimava.sk, informácie získali od dôveryhodného zdroja a treba brať do úvahy aj mimoriadnu citlivosť k tomu, že ide o žiakov základnej školy. „K znásilneniu malo dôjsť na jednej zo základných škôl v Lučenci ešte niekedy v druhej polovici júna. Obeťou mal byť iba 12-ročný chlapec a páchateľom 14-ročný chlapec. Po vyučovaní mal páchateľ svoju obeť znásilniť v priestoroch školy, donútiť ju k análnemu styku,“ píše portál Rimava.sk.

„Vyšetrovateľ v Lučenci začal v tomto prípade trestné stíhanie vo veci TČ sexuálneho zneužívania a prípad je v štádiu vyšetrovania,“ preradila pre Rimava.sk Mária Faltániová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici.

Už aj Markíza

O prípade informovala aj TV Markíza, ktorá rovnako pristupuje opatrne. „Oslovili sme všetkých riaditeľov základných škôl v meste, no ani jeden údajne o zvrhlom prípade nevedel. Podľa našich informácií bol chlapec údajne vyšetrený aj v nemocnici. Prípad už majú v rukách policajti,“ zverejnil portál TV Markíza tvnoviny.sk.

Ako dodáva Markíza, do vyšetrovania prizvali aj znalcov z odboru zdravotníctva či psychológie.

Slová psychiatričky

Psychiatrička oslovená TV Markíza skonštatovala: „Sexuálne násilie medzi maloletými žiakmi bežné nie je a bude dôležité zistiť, či sa to naozaj stalo. Obeť násilníka môže mať traumu na celý život. O to viac, keďže je to maloletý chlapec.“ Píše sa na tvnoviny.sk.

