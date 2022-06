Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Zneužíva Fico tému referenda? Pokúša sa ROZOŠTVAŤ spoločnosť, tvrdí OĽANO Chce zastaviť nástup spravodlivosti, tvrdí OĽANO. Čo si o tom myslia politici? 4. jún 2022 Monika Hanigovská Politika

Zneužívaním témy referenda sa líder Smeru-SD Robert Fico pokúša spoločnosť rozoštvať. Hnutie OĽANO tak reagovalo na referendovú iniciatívu avizovanú Ficom. Jeho motív vidí hnutie v snahe zastaviť nástup spravodlivosti.

„Šírenie nenávisti a negatívnej energie je to jediné, čo Robert Fico v závere svojej politickej kariéry dokáže ponúknuť, a preto nevidíme zmysel to ďalej komentovať,“ uviedol pre TASR Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.

Šeliga hovorí o prejave strachu

Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga to vníma podobne, hovorí o prejave strachu. Pripomenul, že podľa aktuálnej právnej úpravy referendom nie je možné skončiť volebné obdobie Národnej rady (NR) SR. Verí, že efektom iniciatívy bude aj konsolidácia vládnej koalície. Poznamenal, že hádky pomáhajú Smeru-SD. „Verím, že to už naozaj vidia všetci a začnú sa podľa toho správať. Dobrovoľné odovzdanie moci Smeru-SD by bolo trestuhodné,“ uzavrel.

Sme rodina poznamenalo, že referendum je vecou opozície. Na otázku o prípadnej podpore iniciatívy hnutie odpovedalo, že sa momentálne „snaží a sústredí na pomoc ľuďom v tejto ťažkej situácii.“

Referendum podporujú SNS i Hlas-SD

Smer-SD počas týždňa avizoval referendovú iniciatívu. Smerovať má k predčasným voľbám. Referendová otázka má znieť, či ľudia súhlasia s tým, aby došlo k takej zmene Ústavy SR, ktorá do budúcnosti umožní, aby sa predčasné parlamentné voľby mohli konať buď na základe referenda, alebo na základe ústavného zákona, ktorý prijme NR SR, a súčasne, či súhlasia s tým, aby sa okamžite ukončilo funkčné obdobie terajšej NR SR a do 30 dní musia budú musieť byť nové parlamentné voľby.

Referendum podporujú mimoparlamentné SNS i Hlas-SD. Národniari hovoria o možných pochybnostiach pri formulácii prezentovanej referendovej otázky. Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini v sobotu v diskusnej relácii uviedol, že otázka musí byť správne naformulovaná a ešte sa precizuje.

