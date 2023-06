Zdroj: pixabay.com , pixabay.com ZNIČENÁ ukrajinská priehrada má byť plná oleja a ropy: Ohrozí turistov v Bulharsku a Turecku? Nad zničenou Kachovskou priehradou visí veľký otáznik. Kontaminová voda by sa mohla dostať do obľúbených letovísk. To však nie je jediný problém. 24. jún 2023 Magazín

Voda zo zničenej Kachovskej priehrady narušila ekosystém a podľa slov šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie to môže byť ešte horšie – do rieky Dneper sa malo dostať 150 ton olejov a ropy.

Mŕtve zvieratá

„Telá delfínov z našich oblastí nájdete na brehoch Čierneho mora v Bulharsku a Turecku. Bolo zaznamenaných viac ako 150 takýchto prípadov. Na zatopenom území žilo asi 20 000 divých zvierat. Je možné, že prúd prinesie do týchto krajín aj mŕtve srnky, líšky a zajace,“ informoval vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak prostredníctvom Telegramu.

OSN zase upozorňuje na uvoľnené míny. Tie by sa mohli postupne vyplavovať na plážach okolo Čierneho mora.

„Neprekvapilo by ma, keby sa tie míny dostali až k moru, alebo sa tam dostali v nasledujúcich mesiacoch, pretože voda naďalej tečie a tie míny sa môžu presúvať,“ povedal pre Reuters Paul Heslop z oddelenia pre boj proti mínam Rozvojového programu OSN na Ukrajine.

Sú poburení

Inak to však vidí dotknutá strana: „Bulharské i rumunské úrady boli vyhlásením celkom pobúrené, pretože išlo aj o ich teritórium bez toho, aby v ňom bolo čokoľvek závadné,“ povedal pre portál televízie CNN Prima News podpredseda Asociácie cestovných kancelárií Ján Pápež.

Verejnosť sa snaží upokojiť aj Jan Freidinger z organizácie Greenpeace: „Ak sa tam niečo dostane, tak to nebude v takej koncentrácii, ako to je pod samotnou priehradou a pri ústí do Čierneho mora,“ tvrdí odborník na oceány a biodiverzitu.

