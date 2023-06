Zdroj: Unsplash.com , Pexels.com Chystáte sa odletieť? Tieto letiská najčastejšie MEŠKAJÚ a RUŠIA lety Na niektorých letiskách sa treba vyzbrojiť trpezlivosťou. Vyznačujú sa totiž častým meškaním a rušením letov. Pozrite sa, ktoré sú to. 10. jún 2023 Monika Hanigovská Cestovanie

10. jún 2023 Monika Hanigovská Cestovanie Chystáte sa odletieť? Tieto letiská najčastejšie MEŠKAJÚ a RUŠIA lety Na niektorých letiskách sa treba vyzbrojiť trpezlivosťou. Vyznačujú sa totiž častým meškaním a rušením letov. Pozrite sa, ktoré sú to.

Meškajúci či zrušený let dokáže na letisku rozladiť nejedného turistu. Všeobecne platí, že termín odletu nepresiahne nazvyš viac ako 30 minút. Ako však pripomína Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky s názvom Eurocontrol, niektorí cestujúci toľké šťastie nemajú a približne 10% z nich odletí do cieľovej destinácie o hodinu neskôr a zvyšné 2% pasažierov nastúpi do lietala neskôr až o štyri a viac hodín.

Kto sa ocitol v tomto nelichotivom rebríčku? Možno vás prekvapí, že sú v ňom mnohé známe európske letoviská.

Letiská s najčastejšie meškajúcimi letmi za rok 2022

Kanada: Pearsonovo medzinárodné letisko: 52,5 % Nemecko: Letisko Frankfurt nad Mohanom: 45,4 % Francúzsko: Letisko Charlesa de Gaullea: 43,2 % Holandsko: Letisko Amsterdam-Schiphol: 41,5 % Veľká Británia: Letisko Letisko Londýn Gatwick: 41,1 % Veľká Británia: Letisko Londýn Heathrow: 40,5 % Nemecko: Letisko Franza Josefa Straußa Mníchov: 40,4 % Grécko: Letisko Eleftheriosa Venizelosa Atény: 37,9 % Austrália: Medzinárodné letisko Kingsford Smith v Sydney: 34,2 % USA: Medzinárodné letisko Orlando: 33,4 %

