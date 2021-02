16. február 2021 Zo Slovenska Zobudíme sa do ĽADOVÉHO rána: Pozor na nebezpečné ľadom obalené stromy a cesty!

Ľad pokryje nielen cesty, ale aj stromy či elektrické vedenie. Tie môžu pod váhou ľadu padať!

Slovensko sa v stredu prebudí do mrazivého rána. Západné Slovensko potrápi silný mrznúci dážď, ktorý bude už v skorých ranných hodinách vodičom komplikovať cestu do práce.

Západ obalí ľad

„Už počas zajtrajších ranných hodín sa bude od severozápadu rozširovať sneženie, ktoré zasiahne predovšetkým stredné a východné Slovensko, ktoré by mohlo priniesť aj 10 cm nového snehu,“ informuje portál iMeteo s tým, že západ zase čaká dážď.

Západ krajiny zasiahne mrznúci dážď, teploty by sa zajtra ráno mali na západe pohybovať od 0 do –4 °C. Prvé zrážky sa dostanú nad naše územie zajtra okolo 5:00 hod. „Keďže sa vo výškach bude nachádzať teplý vzduch, zrážky budú v kvapalnom skupenstve. No pri zemi bude chladno, a to až pod bodom mrazu, takže kvapalné zrážky budú na zemskom povrchu namŕzať a vytvárať tak nebezpečnú ľadovú škrupinu,“ upozorňuje iMeteo.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre poľadovicu výstrahy prvého stupňa pre celý Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj a okres Žarnovica v Banskobystrickom kraji. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozorňujú meteorológovia.

Výstrahy predbežne platia od utorka od 18.00 hod. do stredy (17. 2.) do 9.00 hod.

Nebezpečná situácia by mala na západnom Slovensku zotrvávať zhruba do zajtrajšieho obeda.

