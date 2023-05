12 Galéria Zdroj: TASR Zomrela spevácka legenda Tina Turner: Trpela vážnymi zdravotnými problémami Svet prišiel o známu spevácku divu. Vo veku 83 rokov zomrela speváčka Tina Turner. Dlhodobo trpela vážnymi zdravotnými problémami. 24. máj 2023 Zo zahraničia

24. máj 2023 Zo zahraničia Zomrela spevácka legenda Tina Turner: Trpela vážnymi zdravotnými problémami Svet prišiel o známu spevácku divu. Vo veku 83 rokov zomrela speváčka Tina Turner. Dlhodobo trpela vážnymi zdravotnými problémami.

12 Galéria Zdroj: TASR

Popová diva Tina Turner zomrela vo veku 83 rokov. Informoval o tom The Guardian.

V posledných rokoch mala vážne zdravotné problémy. „V roku 2016 jej diagnostikovali rakovinu čreva a v roku 2017 jej transplantovali obličku,“ priblížil The Guardian.

Vo vyhlásení v stredu večer zástupca uviedol: „Tina Turner, ‚kráľovná rock’n rollu‘ dnes pokojne zomrela vo veku 83 rokov po dlhej chorobe vo svojom dome v Kusnachte pri Zürichu vo Švajčiarsku. S ňou svet stráca hudobnú legendu a vzor.“

Turner sa narodila ako Anna Mae Bullock 26. novembra 1939 a vyrastala v Nutbush, Tennessee. Od detstva spievala v kostolnom zbore. Výraznou osobou jej života bol hudobník a neskôr aj manžel Ike Turner, ktorý jej vymyslel umelecké meno Tina Turner.

V 80. rokoch vyhrala šesť zo svojich ôsmich cien Grammy. Medzi jej nesmrteľné hity patria Private Dancer, We Don't Need Another Hero, Simply the Best, Typical Male, Steamy Windows, I Can′t Stand the Rain a It Takes Two.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: YouTube.com/The Times and The Sunday Times

12 Galéria

Zdroj: TASR

Zdroj: Dnes24.sk