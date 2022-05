Zdroj: TASR/Jakub Kotian Zoroslav Kollár uzavrel dohodu o vine a treste: Nie som KAJÚCNIK a nikoho som neudal! Konkurzný právnik Zoroslav Kollár vyhlásil, že nie je kajúcnik, nikoho neudal a nikoho neusvedčuje. Tvrdí, že orgánom činným v trestnom konaní len popísal skutky, ktoré sa stali. 27. máj 2022 han Zo Slovenska

27. máj 2022 han Zo Slovenska Zoroslav Kollár uzavrel dohodu o vine a treste: Nie som KAJÚCNIK a nikoho som neudal! Konkurzný právnik Zoroslav Kollár vyhlásil, že nie je kajúcnik, nikoho neudal a nikoho neusvedčuje. Tvrdí, že orgánom činným v trestnom konaní len popísal skutky, ktoré sa stali.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v piatok schválil dohodu o vine a treste medzi Kollárom a prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) pre dva korupčné skutky, zaplatiť musí 70-tisíc eur.

„To, prečo som sa rozhodol spolupracovať, bolo moje osobné slobodné rozhodnutie. Vzniklo po analýze súčasnej dôkaznej situácie v prípadoch, v ktorých som bol obvinený a celkovej situácie v SR,“ priblížil s tým, že o dôvodoch zatiaľ nechce hovoriť.

Trest zaplatí

Odmietol, že by poskytol za ukončenie sledovania úplatok priamo exšéfovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírovi P. „Nikdy som ho osobne nestretol, tým pádom som mu nemohol dať žiadne peniaze. A to, čo tvrdia ďalší kajúcnici v dôkaznej reťazi, to je ich vec a tú musí posúdiť súd,“ podotkol.

Vyhlásil, že peňažný trest vo výške 70-tisíc eur zaplatí. „Určite mám na zaplatenie trestu. Výsledok tohto konania nie je otázka emócií,“ dodal Kollár.

Konkurzný právnik Kollár dostal pre korupciu úhrnný peňažný trest vo výške 70-tisíc eur. V prípade nezaplatenia náhradný 14-mesačný trest odňatia slobody. Rozhodnutie ŠTS je právoplatné.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: TASR