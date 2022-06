Zdroj: TASR/Erika Ďurčová , Facebook.com/Sprievodkyňa Dagmar Zrekonštruovaný orloj ako nevydarený VTIP? Reštaurátor zmenil pohlavie, účesy aj farby Je to tragikomédia? Najobľúbenejšia pamiatka v Českej republike vyzerá inak. 4. jún 2022 Monika Hanigovská Magazín

Staromestský orloj známy ako Pražský orloj patrí medzi najobľúbenejšie atrakcie mesta. Turisti obdivujú v jeho hornej časti pohyblivých apoštolov, a o čosi nižšie astronomický ciferník a kalendárnu tabuľu.

Tá sa však nateraz dostala do nechceného centra pozornosti. Zrekonštruovaná kalendárna tabuľa od významného maliara Josefa Mánesa vyzerá inak. V čom je iná kópia od akademického maliara Stanislava Jirčíka?

Chcel na seba upozorniť?

Milan Patka zo spolku Za starou Prahu bol prvý, kto upozornil na to, že kópia sa od originálu výrazne odlišuje: „Považujem to za zámer, za snahu autora na seba upozorniť. Vrtá mi hlavou, ako to, že sa na tak extrémne rozdiely neprišlo behom kontrolovania,“ vraví pre aktualne.cz.

„Celé to vyzerá ako vtip, dehonestácia,“ vraví reštaurátor a akademický maliar Stanislav Jirčík, ktorého cituje český Deník N. Postavy kalendária sú skutočné iné. Niektoré majú zmenené proporčné časti tela, iné účesy či oblečenie.

Umelec zašiel ešte ďalej, niektoré postavy akoby zmenili pohlavie. Pôvodná tvorba Josefa Mánesa sa nachádza v Múzeu mesta Prahy.

Premaľoval ich na tváre priateľov?

Režisér Jan Hřebejk, „filmový otec“ hitov ako Pelíšky, Pupendo či Učiteľka, si myslí, že reštaurátor na kalendárnej tabuli vykreslil tváre svojich priateľov: „Absolútny pseudoproblém. Stanislav Jirčík namaľoval na Kalendárium Pražského orloja tváre svojich priateľov (napríklad spisovateľky Kateřiny Tučkové). Obdivovatelia orloja nemajú šancu rozdiel vôbec poznať,“ píše na Twitteri.

Hřebejk zároveň dodáva, že mu jeho práca príde „veľmi vtipná a dobre namaľovaná.“ „Orloj (Kalendárium) je Disneyland 19. storočia. Tento jemný vtip ma naopak baví a rozhorčenie okolo toho mi zaváňa fanatizmom.“

Práca sa nepáči ani odborníkom

Tak či onak, na súčasnú podobu sa valí kritika. Ako informuje český Deník N, takéto stvárenie sa nepozdáva reštaurátorovi Jiřímu Lauterkrancovi ani Pavlíne Machalíkovej z Ústavu dejín umění Akademie věd ČR.

No aby toho nebolo málo, na pražský orloj zaostril i The Guardian, pričom britské noviny píšu o tom, že autor tak možno urobil „zo žartu.“

