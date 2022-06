Zdroj: pixabay.com Chcete SCHUDNÚŤ, ale ste milovníkom vína? Potešíme vás: TOTO sú 3 NAJ diéty na rok 2022 Máte v pláne schudnúť alebo zdravšie žiť, no nedarí sa vám to? Netrápte sa, dietológovia to vyriešili za vás. 4. jún 2022 Monika Hanigovská Magazín

4. jún 2022 Monika Hanigovská Magazín Chcete SCHUDNÚŤ, ale ste milovníkom vína? Potešíme vás: TOTO sú 3 NAJ diéty na rok 2022 Máte v pláne schudnúť alebo zdravšie žiť, no nedarí sa vám to? Netrápte sa, dietológovia to vyriešili za vás.

Hľadáte spôsob ako sa zdravo stravovať, ale neviete ako na to? Vyznať sa v spleti postupov a rád, to je skutočne časovo náročná skúška. A výsledok?Je mnohokrát neistý.

Tento problém však vyriešilo 27 odborníkov. Tí preskúmali 40 spôsobov stravovania: Toto sú podľa nich 3 najlepšie diéty na rok 2022.

1) Stredomorská diéta

Je všeobecne známe, že ľudia žijúci pri Stredozemnom mori sa dožívajú dlhšie. Obyvatelia týchto oblastí zároveň trápi menej rakovina a kardiovaskulárne ochorenia. Prečo je tomu tak?

Za ich lepším a najmä dlhším životom treba hľadať menej stresu a to, čo si nakladajú na tanier. „Stredomorská strava ponúka množstvo zdravotných výhod – chudnutie, posilňuje srdce a mozog, prevenciu proti rakovine a je akousi kontrolkou cukrovky. Dodržiavaním stredomorskej stravy by ste si mohli udržať optimálnu váhu a vyhnúť sa chronickým ochoreniam,“ prízvukuje US News Health. Skúste si ju dopriať ako diétu.

Stredomorská strava sa celkovo umiestnila na prvom mieste v kategórii Najlepšie diéty. Výhodou je, že si popri nej môžete dopriať aj pohárik vínka.

Čo si naložiť na tanier?

Stredomorská diéta kladie dôraz na konzumáciu ovocia, zeleniny, celozrnných výrobkov, fazule, orechov, strukovín, olivového oleja a aromatických bylín a korenín. Ak je to možné, doprajte si ryby či morské plody niekoľkokrát týždenne, pričom s mierou konzumujte hydinu, vajcia, syr a jogurty. Červené mäso a sladkosti konzumujte skôr príležitostne.

Ak ste však milovníkom dobrého vína, máme pre vás dobrú správu: „Je v poriadku, ak ženy si doprajú pohárik vína denne, muži až dva denne, ak vám to povolí lekár,“ opisuje US News Health.

Chcete cítiť fit, no zároveň si neviete predstaviť jedlo bez mäska či bryndzových halušiek, pozrite si ďalšie TOP diéty. Nájdete na druhej strane!

