19. november 2022 Monika Hanigovská Magazín Zútulnite si domov a inšpirujte sa: Aké ADVENTNÉ VENCE sú tento rok hitom? FOTO Vianoce sú už takmer za rohom a mnohí sa už púšťajú do výzdoby domácnosti. Neviete sa rozhodnúť, čo položiť na stôl? Pozrite sa na náš výber, možno sa inšpirujete.

Aké by to boli Vianoce bez adventného venca? Prvú adventnú sviečku zapálime už čoskoro, a to 27. novembra. Nemáte ešte adventný veniec alebo chcete ten svoj vylepšiť?

Nechajte sa inšpirovať našou fotogalériou. Tento rok je trendom viacero štýlov, určite si vyberiete.

Chcete si ho vyrobiť? Postupujte podľa návodu:

Vetvičky na dekorovanie zostrihajte približne na 10 centimetrov. Zoberte slamený korpus a oviňte ho drôtom (raz až dvakrát). Prikladajte na korpus nastrihané vetvičky. Postupujte od vnútornej k vonkajšej strane. Vetvičky by mali korpus úplne prekryť. Spodné vetvičky prichyťte drôtom a znovu obmotajte okolo korpusu. Vetvičky by ste mali upevňovať nízko, pretože ich doplníte ďalšou vrstvou. Ďalšie vetvičky pridŕžajte rukou a druhou omotávajte drôtom. V prípade, že má adventný veniec správny tvar a nikde nechýbajú vetvičky, omotajte drôt niekoľkokrát okolo osi a zostrihnite ho. A je to! Adventný veniec stačí dozdobiť podľa vášho vkusu.

