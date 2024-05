1. máj 2024 TOS Lifestyle Zvláštne, ale podľa odborníkov účinné: Behanie DOZADU vás dostane do kondície a NIELEN to! Čoraz väčším trendom sa stáva beh, poprípade chôdza vzad a toto sú dôvody.

Výskumníci z Cardiffskej univerzity vo svojej štúdii tvrdia, že pri behaní dozadu sa výrazne menej zaťažujú kolená a dá sa tak predísť problémom s kolennými kĺbmi, ktoré vznikajú práve pri častom behu alebo chôdzi.

Trénujete aj pamäť

To ale nie je všetko. Pri pohybe dozadu je potrebné sa sústrediť v podstate na každý krok. To precvičuje okrem svalov aj naše zmysli pre rovnováhu a koordináciu a zlepšuje sa prietok krvi do mozgu.

Ako upozorňuje denník Bild, dokonca hneď viaceré štúdie poukazujú na to, že chôdza dozadu môže zlepšiť krátkodobú pamäť. Prečo si nepochodiť počas dňa dozadu? Podľa odborníkov máte pohyb, posilňujete svaly, nezaťažujete kĺby a zároveň si trénujete pamäť.

Stačí pritom denne 10 – 15 minút behu vzad. Poprípade chôdze, podľa fyzickej zdatnosti.

Správne držanie tela

Pri pohybe dozadu musia lýtkové a stehenné svaly vyvinúť väčšiu silu a používajú sa niektoré iné svaly ako pri pohybe dopredu. Zároveň sú namáhané aj brušné svaly.

Vďaka neznámemu pohybu si lepšie uvedomujeme celé svoje telo, čo má pozitívny vplyv ešte aj na správne držanie tela. Dá sa tak povedať, že pohyb dozadu navyše podporuje aj túto dôležitú vec. Človek sa pri ňom automaticky narovnáva.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk