20. apríl 2024 Magazín Ona Muži odhalili, ČO je na ženách najviac SEXI: Nie sú to dokonalé krivky či farba očí! Chlapi netúžia po dokonalej žene ako z časopisu. Uprednostňujú iné veci, ktoré ich priťahujú ako magnet.

Po akej žene muži úprimne túžia? Možno to bude pre niekoho prekvapením, ale nie je to automaticky žena s dokonalými mierami 90–60–90. Na druhej strane je dôležité poznamenať, že existujú osobné preferencie, ale aj tu je jedno veľké ALE.

„Sú však veci, ktoré väčšina mužov považuje na ženách za príťažlivé, bez ohľadu na ich špecifický vkus,“ informuje o tom Shine Sheets, ktorý sa odvoláva na vedecky podložené fakty.

Sú to konkrétne osobnostné črty a fyzické rysy, ktoré pôsobia na mužov ako magnet. Preskúmajte veci, do ktorých sa väčšina mužov zamiluje.

Zmysel pre humor

Spôsob, akým sa žena správa, je veľmi dôležitý a môže byť dokonca dôležitejší ako „kukuč“, ktorý hodí po mužovi. „Existuje niekoľko charakteristík, ktoré môžu každú ženu urobiť nekonečne atraktívnou,“ pripomína tamojší portál. Možno to nikoho neprekvapí, ale je to práve humor, čo zbližuje. „Zmysel pre humor je ten zvláštny charizmatický bod, ktorý dokáže zvýšiť úroveň príťažlivosti. Je to niečo, čo sa premieta do celej komunikácie a všeobecnej atraktívnosti,“ opisuje tamojší portál. To, že si žena občas dokáže zo seba vystreliť, ešte celý tento dojem umocňuje.

Sebavedomá osobnosť

Mužov odrádzajú namyslené ako aj utiahnuté ženy. Zbystria však vždy, ak stretnú zdravo sebavedomú osobnosť. Takú, čo pozná svoju hodnotu a dokáže argumentovať či diskutovať. Táto hranica však nie je konečná: Dobrodružné povahy ich priťahujú ešte viac!

„Najmä sebavedomé a riskantné správanie môže byť obrovským faktorom atraktívnosti. Pre mnohých mužov je príťažlivé, keď je žena pripravená sprevádzať ich a užívať si dobrodružstvá a spoločné výlety,“ opisuje portál. To možno vysvetľuje, prečo sa veľa chlapov so záujmom obzerá za ženami s tetovaním a piercingom. V očiach mužov sú takéto ženy otvorenejšie, zvedavejšie, zábavnejšie a dobrodružnejšie.

Čo všetko muži považujú za príťažlivé? Prečítate na druhej strane.

Zdroj: Dnes24.sk