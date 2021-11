Zdroj: Facebook.com/Farnosť Bolešov Zvláštne správanie FARÁRA: Radšej zomriem slobodný na covid ako NESLOBODNÝ vo väzení! Šokujúce a nepochopiteľné jednanie sa malo odohrať na fare v obci Bolešov v okrese Ilava. Dopustiť sa ho mal miestny duchovný Štefan Kľúčik. 24. november 2021 han Zo Slovenska

Spomínaný kňaz mal totiž vyzývať veriacich, aby sa radšej nakazili covidom a odrádzal ich od očkovania. Informoval o tom denník Nový čas na svojom webe.

Čo je snáď ešte horšie, spomínaný kňaz to mal dokonca napísať aj na tohtotýždňové farské oznamy. „V nich sa píše, že vyhlásenie v otázke očkovania, kde Konferencia biskupov Slovenska (KBS) nabáda veriacich, aby sa dali očkovať, nebrali ako záväzné učenie cirkvi. Kňaza už rieši žilinský biskup,“ uvádza portál cas.sk.

O farárovi poslal tip do redakcie najčítanejšieho denníka jeden z obyvateľov Bolešova. „S veľkým znepokojením by som chcel dať do pozornosti kňaza z Bolešova, ktorý je symbolom dezinfo scény v regióne.“ napísal rozhorčený čitateľ.

O čom ešte kňaz písal? „Biskupi len chceli povzbudiť ohrozené skupiny ľudí k očkovaniu, ako sú aj oni sami, teda hlavne starších a ustrašených. No určite sa to netýka tých, čo covid prekonali, mladých do 35 rokov a tých, ktorým to neodporučí ich obvodný či odborný lekár. To, že diskriminačné nariadenia štátu neakceptujú týchto ľudí, čo to prekonali, tých, čo nemôžu byť vakcinovaní, či tých mladých, čo nepotrebujú nijakú vakcínu, neznamená, že sa majú dať tieto skupiny očkovať, a že by títo boli zahrnutí do vyhlásenia KBS,“ píše kňaz v oznamoch.

Ako dodal Nový čas, duchovný dokonca pritvrdil: "Veď radšej nech ma nakazí covidom môj neočkovaný či očkovaný brat, sestra, ako by som jeho alebo seba musel vidieť šikanovaného týmto štátom a oberaného o slobody práva či majetok. A za seba, radšej zomriem slobodný na covid ako neslobodný vo väzení len preto, že ich vakcínu už nepotrebujem, nechcem, alebo nemôžem, lebo som pochopil, že ide len o neustálu manipuláciu a vydieranie!“

Podľa denníka bol farár pozvaný „na koberec“. Riešila ho žilinská diecéza. "Na základe podnetov zo strany veriacich si v pondelok 22. 11. 2021 predvolal žilinský biskup Tomáš Galis farára farnosti Bolešov Štefana Kľúčika. Po konzultácii farár prisľúbil, že v budúcnosti sa nebude na danú tému vyjadrovať ani počas bohoslužieb, ani osobne, ani na sociálnych sieťach,“ vyjadril sa hovorca diecézy Zdeno Pupík.

