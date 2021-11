Zdroj: pixabay.com Je rozhodnuté! Lockdown pre VŠETKÝCH, Slovensko sa zatvorí na dva týždne Vláda prijala nové opatrenia, ktoré majú pomôcť preťaženým nemocniciam a motivovať k očkovaniu proti COVID-19. Dnes o 16:53 ELA Zo Slovenska

Dnes o 16:53 ELA Zo Slovenska Je rozhodnuté! Lockdown pre VŠETKÝCH, Slovensko sa zatvorí na dva týždne Vláda prijala nové opatrenia, ktoré majú pomôcť preťaženým nemocniciam a motivovať k očkovaniu proti COVID-19.

Na Slovensku bude platiť na dva týždne tzv. lockdown. Rozhodla o tom vláda na stredajšom rokovaní, informoval o tom minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Od dnešnej (24. 11.) polnoci bude tiež platiť na 90 dní núdzový stav.

Ide o lockdown pre všetkých, zaočkovaní nebudú mať výhody. Platiť má od štvrtka 25. novembra.

Školy ako posledné

Ako tiež dodal Sulík, školy sa budú zatvárať ako posledné. Liberáli si uplatnili právo veta.

„Školy sa budú zatvárať ako posledné, trváme na tom, aby zostali otvorené. Súhlasíme aj s tým, aby testovanie v školách bolo povinné,“ povedal Sulík. Zároveň súhlasí so sprísnením režimu, ale nechce, aby sa zatvárali školy. „Nechceme vychovať generáciu nevzdelaných detí, to by bola obrovská spoločenská škoda,“ dodal.

Podľa Sulíka budú zatvorené všetky reštaurácie aj predajne, okrem tých esenciálnych. „Všetci si želáme a dúfame, že sa situácia dovtedy zlepší. O desať dní budeme znovu vyhodnocovať,“ ozrejmil. Dodal, že strana SaS bude tlačiť na to, aby sa začali uplatňovať výhody pre očkovaných.

Za ľudí hlasovalo proti

Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) považuje schválený návrh opatrení z dlhodobého hľadiska za nezodpovedný. Keďže v nich nie je podľa nej absolútne žiadna motivácia pre ľudí, aby sa dali očkovať, na stredajšej vláde hlasovala proti.

„Hodiť cez palubu ľudí chránených očkovaním pokladám za veľkú chybu. Traja koaliční partneri prijali opatrenia, v ktorých však nie je akýkoľvek motivačný prvok, ktorý by nabádal ľudí, aby sa dali očkovať,“ skonštatovala na sociálnej sieti.

Správu budeme aktualizovať.

