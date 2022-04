14 Galéria Instagram.com/chet__lo Zdroj: instagram.com/ingegrognard Najväčšie beauty trendy na JAR a LETO 2022: Na svetových mólach farbili aj UŠI, FOTO Aké očné tiene či rúže budú najväčším hitom? Čo do vlasov? Odborníci zo sveta módy a krásy odporúčajú aj originálne, no pre mnohých zaiste nečakané skrášlenie uší. 17. apríl 2022 Monika Hanigovská Lifestyle

17. apríl 2022 Monika Hanigovská Lifestyle Najväčšie beauty trendy na JAR a LETO 2022: Na svetových mólach farbili aj UŠI, FOTO Aké očné tiene či rúže budú najväčším hitom? Čo do vlasov? Odborníci zo sveta módy a krásy odporúčajú aj originálne, no pre mnohých zaiste nečakané skrášlenie uší.

Špičkoví a uznávaní kaderníci ukázali, aké dámske a pánske účesy budú tento rok kraľovať naprieč svetom. No trendy neobchádzajú ani najznámejšie svetové móla.

Prestížne týždne módy v New Yorku, Londýne, Miláne a Paríži odhalili nielen najnovšie kolekcie oblečenia a doplnkov, ale ukázali, čo bude v oblasti beauty veľkým hitom počas jari a leta 2022. Magazíny ako Who What Wear a Glamour pripravili rebríček hneď niekoľkých fascinujúcich trendov, ktoré zaplavia naše ulice.

Červená na perách

Červené pery boli vždy IN, ale počas tejto jari ich popularita príde hneď v niekoľkých vlnách. Tvrdí to magazín Who What Wear. „Skúste lesklý, matný alebo tmavý rúž,“ odporúča a prízvukuje, že tmavé odtiene, ktoré ste používali doteraz najmä vo forme lakov na nohách, môžete skúsiť i na perách. Ženy, budete odvážne?

Modré tiene a kamienky

Dizajnérka Deborah Latouche predstavila ľadovú farbu v odtieni modrej. Boli to práve jej modelky skrášlené očnými tieňmi v tejto neprehliadnuteľnej far­be.

Ak ste za väčšiu zmenu, skúste si svoje oči vyzdobiť kamienkami. Kolekcia Prabal Gurung sa vyznačovala modelkami, ktoré mali svoju tvár, presnejšie kútiky očí, vyzdobené nalepovacími kryštálikmi. „Pohodlné? Možno nie. Úžasné? 100 %,“ opisuje Who What Wear.

Čo bude ešte horúcim trendom v oblasti líčenia a vlasov? Nájdete na druhej strane!

14 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk