Pri mori LACNEJŠIE než na Slovensku: TOP 3 DESTINÁCIE pre rok 2022, kde ušetríte

Leto je už za rohom a mnohí Slováci ešte len plánujú, kde by strávili svoju tohtoročnú slnečnú dovolenku. Ak chcete ušetriť čosi v peňaženke, no zároveň túžite po mori, slnku a zaujímavej lokalite, nemusíte zostať na Slovensku.

Portál schengenvisain­fo.com zaostril na 36 obľúbených dovolenkových destinácií, pričom porovnával ceny ôsmich položiek, ktoré si počas relaxu doprajeme najčastejšie alebo sa bez nich nezaobídeme. Výsledok?

V troch prímorských krajinách za trojchodovú večeru pre dvoch s vínom, fľašu piva, pohár vína, plechovku Coca-Coly, veľkú fľašu vody, kávu, opaľovací krém a prípravok proti hmyzu, zaplatíte niečo tesne cez 30 eur. No uznajte, že na Slovensku by vás to stálo viac!