14. marec 2022 Barbara Dallosová Magazín Admin známej stránky zmiatol stovky Slovákov: Ako je to s príbehom DRSNEJ POMSTY za neveru? Slovákov najprv prekvapila kreatívna pomsta manželky, potom nečakaná reakcia jej neverného muža. A nakoniec sa ukázalo, že všetko je úplne inak.

Rozchody vedia byť poriadne búrlivé. A zvlášť, ak v nich svoju úlohu zohráva nevera. Slovákov zaujal príbeh matky dvoch detí, ktorá za neveru svojho manžela zosnovala krutú pomstu. Objavil sa v skupine HAKA – Hľadá sa auto, krádeže automobilov. Tá je určená na pomoc pri pátraní po kradnutých autách. Ohrdnutá žana mala predať auto bez manželovho vedomia a chcela admina stránky upozorniť na to, že nie je kradnuté.

Románik na tuningovom zraze

Adminovi vraj vysvetlila, že ak ho bude kontaktovať jej manžel s prosbou o zverejnenie postu o kradnutom aute, má ho odmietnuť. Auto bolo podľa nej písané na ňu, platené z jej peňazí a manžel si ho len užíval.

„Máme dve deti a on to auto iba stále tuninguje, a to už má 44. Stojí to peniaze a potrebujem peniaze pre rodinu nie pre jeho machrovačky pre mladé baby,“ citoval admin ženu.

„Najviac ma však nasralo, že bol na nejakom zraze a na ňom zabudol vypnúť kameru so zvukom. Síce nič nebolo vidieť, ale zvuk je dobrý a ten kretén tam nejakej čubke tvrdil, že má 30 a je slobodný. Vyhučal jej tam dieru do hlavy a potom (podľa zvukov) aj inde… Teraz môže baliť baby na električku, socka,“ opísala vraj románik rozčúlená manželka.

Ženy ju majú za hrdinku

Príspevok ihneď vyvolal vlnu reakcií a začali sa pod ním kopiť stovky komentárov. Tie väčšinou písali ženy, ktoré aktérku príbehu povzbudzovali.

„Klobúk dole, palec hore… Tak pani to dala na pána… Toto je TOP… Kiež by každá žena v takejto situácii mala toľko odvahy ako táto PANI… MÁTE MÔJ OBDIV!!!!! Držím palce, nech sa darí…,“ stojí v jednom z mnohých komentárov.

„Som sa schuti zasmiala a dáme patrí poklona,“ pridáva sa ďalšia komentujúca. „Tebe dať medailu, super si to vyriešila,“ podporuje ženu iná užívateľka.

Prevahu žien v diskusii si všimol aj komentujúci Miroslav. Ten sa k nim pridal a tiež mstiteľku pochválil: „Človek by ani neveril, čo žien je na tejto stránke… čo koment, to žena. Ale ináč klobúk dole!!! Pekne to urobila! Už len ten zvuk sem dať zdieľať…,“ naráža na nahrávku, ktorá mala neveru odhaliť.

Čudná reakcia manžela

V skupine sa krátko na to objavila aj reakcia údajného neverného manžela. Ten neveru nepoprel a priznal, že na tuningovom zraze sa „zblížil“ s jednou ženou. Celé to však videl trochu inak.

O svojom veku a manželstve ju vraj neklamal, len „trošičku žartoval“. Slečna s ním podľa jeho slov pracuje v jednej firme a to, či je ženatý alebo slobodný, si tak vraj mohla ľahko overiť. Podľa neverného fanúšika autotuningu zviedla ona jeho.

Na margo predaného auta mal muž napísať: „Áno, je pravda, že vozidlo zaplatila a aj bolo písané na ňu. Na druhej strane, do vozidla som investoval nemalé finančné prostriedky zo svojho (tuning). Z tohto titulu sa cítim ako poškodený a to minimálne v sume 4753 eur, čo viem zdokladovať.“ Manžel vo svojom stanovisku tiež oznámil, že vec bude riešiť právnou cestou.

Sociálny experiment?

Na prekvapenie mnohých sa nakoniec ukázalo, že príbeh, ktorý vyvolal mimoriadny záujem, sa nikdy nestal. Ako po čase priznal admin stránky, šlo o fikciu a jej cieľom bolo odviesť aspoň na chvíľu pozornosť ľudí od pandémie a vojny.

Admin chcel tiež ľudí donútiť zamyslieť sa. Vyjadril spokojnosť, že väčšina komentujúcich poškodenú ženu podporila a postavila sa na správnu stranu.

„Na záver prepáčte, že som Vás zatiahol do môjho sveta fantázie, ale ako píšem, mám rád spravodlivosť a moje príbehy vždy majú cieľ aby dobro zvíťazilo nad zlom. Či v reálnom živote, kde sa tomu snažíme spoločne pomôcť, alebo v tom, čo tu vytvorím umelo a má za cieľ trochu ľudí donútiť kriticky premýšľať a bojovať,“ vysvetľuje tvorca príspevku.

Väčšinu komentujúcich rozuzlenie pobavilo, podľa niektorých by bol príbeh hodný aj sfilmovania. Našli sa však aj ľudia, ktorí upozorňujú na to, že hoci tento príbeh je fiktívny, okolo nás sa mnoho podobných vecí deje naozaj.

