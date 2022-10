Zdroj: pixabay.com Najlepší manželia podľa ZVEROKRUHU: Akí sú muži vo vzťahoch podľa znamenia? V akom znamení sú vaši manželia? Čo hovoria o nich hviezdy podľa dátumu narodenia? 23. október 2022 Monika Hanigovská Lifestyle

Poďme sa pozrieť na to, čo prezrádza zverokruh o vašich manželoch. Dopriali vám hviezdy skvelý a harmonický vzťah alebo musíte na ňom viac pracovať?

Manžel v znamení Škorpióna

Čo možno očakávať od muža narodeného od 23. októbra do 22. novembra? Škorpión svoju ženu miluje, no zároveň nemá problém jej ukázať jasne svoju nevôľu. Napriek tomu je to lojálny a oddaný partner, ktorý svoju ženu vždy ochráni.

Manžel v znamení Kozorožca

Možno vám bude liezť na nervy, pretože je to príliš praktický realista, ktorý verí len v to, čo vidí. „To sú však úžasné vlastnosti, ktoré poskytujú základ pre pevné udržateľné a stabilné manželstvo,“ píše portál Marriage.

Manžel v znamení Ryby

Máte za manžela muža narodeného od 20. februára do 20. marca? Skvelý úlovok! Je to kreatívny manžel. Snaží sa udržať pokojnú atmosféru vo vašom príbytku aj medzi vami.

Manžel v znamení Býka

Taurus je tradične spätý s planétou Venuša, ako však reaguje v manželskom zväzku? „Väčšina býkov si chce čo najlepšie užiť svoj domov. Miluje svoj luxus a pohodlie, takže je pravdepodobné, že si s manželom vybudujete stabilný a pohodlný život,“ opisuje portál. Je to pozorný manžel a vynikajúci otec. Žena ho musí však občas trochu usmerniť, no ako pripomína Marriage, stojí to za to!

