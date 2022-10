Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 STOPNITE cukrovku, demenciu a zlý spánok: Tieto potraviny a nápoje najviac ŠKODIA mozgu Máte chuť na niečo nezdravé? Dajte si pozor najmä na tieto nápoje a obľúbené pochúťky. 22. október 2022 Monika Hanigovská Lifestyle

22. október 2022 Monika Hanigovská Lifestyle STOPNITE cukrovku, demenciu a zlý spánok: Tieto potraviny a nápoje najviac ŠKODIA mozgu Máte chuť na niečo nezdravé? Dajte si pozor najmä na tieto nápoje a obľúbené pochúťky.

Niektoré známe potraviny a nápoje môžu výrazne ovplyvňovať vaše fyzické a psychické zdravie. No máme aj dobrú správu, nemusíte ich nemilosrdne vyškrtnúť zo svojho jedálnička. Stačí, ak si ich vychutnáte v menších porciách.

1) Sladené nápoje

„Vysoký príjem sladených nápojov rozširuje pás, zvyšuje riziko cukrovky 2. typu a srdcových chorôb, a má negatívny vplyv na váš mozog,“ varuje Healthline. Navyše vyššia hladina cukru v krvi môže zvýšiť riziko demencie, dopĺňa zase lekársky časopis The New England Journal of Medicine.

Pri ktorých nápojoch by ste mali spozornieť? Pozor na sódu, športové nápoje, energetické drinky a ovocné šťavy.

2) Jedlo bez nutričnej hodnoty – rafinované sacharidy

Je možné, že aj vaša obľúbená porcia jedla je bez nutričnej hodnoty a vitamínov. Ako to? Stačí, ak obsahuje jednoduché alebo „prázdne sacharidy“, známe ako rafinované sacharidy. Pokrm má vysoký glykemický index (GI), čo znamená, že vo vašom tele nastane prudký nárast hladiny cukru v krvi.

Ak konzumujete takéto jedlo vo väčšom množstve, prijímate vysokú glykemickú nálož (GL). „Zistilo sa, že potraviny s vysokým GI a GL zhoršujú funkciu mozgu,“ píše Healthline.

Výskum ukázal, že už jeden pokrm s vysokým glykemickým zaťažením môže zhoršiť pamäť u detí a dospelých. Rafinované sacharidy zahŕňajú biely chlieb, biele pečivo, sladené nápoje, biele cestoviny.

3) „Zlé tuky“ známe ako trans-tuky

Nie sú tuky ako tuky. Najhorším variantom sú priemyselné transnenasýtené mastné kyseliny známe ako trans-tuky. Vznikajú pri stužovaní olejov a tukov. Trans-tuky sa spájajú s cukrovkou, cievnymi a srdcovými ochoreniami a zápalmi.

Zbožňujete hranolčeky a čipsy, trvanlivé pečivo a pekárenské výrobky ako napríklad croissanty a šišky? Je pravdepodobné, že obsahujú trans-tuky. Nájdete ich pod označením TFA.

Niekoľko produktov a toľko chorôb! Aj vás výber prekvapil? Aké nápoje či potraviny nám môže ešte výrazne ublížiť? Nájdete na druhej strane!

Zdroj: Dnes24.sk