Zdroj: Facebook.com/Dnevna doza prosječnog Dalmatinca Ako sa ochrániť pred slnkom BEZ SLNEČNÍKA? Nápad z Chorvátska je HITOM Muž sa pred slnkom ukryl napriek tomu, že v okolí neboli stromy či slnečníky. 20. august 2022 Monika Hanigovská Magazín

Dovolenka pri mori či niekde pri vode dokáže občas poriadne zabrať. Stačí dlhší pobyt na slnku a pokožka je veľmi rýchlo spálená či citlivá na dotyk. Mnohí preto vyhľadávajú lokality s tieňom či slnečníkom. Čo ak ste bez neho a vám na hlavu nemilosrdne praží slnko?

Istý návštevník chorvátskej pláže vymyslel originálne riešenie, ako ostať v tieni čo najdlhšie – a to napriek extrémnym horúčavám. Informuje o tom tamojší spravodajský portál Vecernji, ktorý sa odvoláva na facebookovu skupinu Dnevna doza prosječnog Dalmatinca.

Jeho malý vynález sa stal hitom internetu. Aby nemusel opustiť pláž, vytvoril si dokonalý úkryt pred slnkom pomocou ležadla a uteráka. Ako? Vrchné konce uteráka zaviazal o ležadlo a dolné konce si priviazal o prsty na nohách.

Muž z budúcnosti, vtipkujú Chorváti

Chorváti jeho nápad pochvaľovali, iným vyvolal úsmev na tvári: „Tento muž žije v roku 3022,“ opísala takto jeho originálny nápad istá Diana Bernobic Sirotic na sociálnej sieti.

„Ako to, že som na také niečo neprišla, keď som sa opaľovala na slnku,“ zamyslela sa nad šikovným úkrytom Maja Mujić.

Jedna fotka si vyslúžila tisíce reakcií prostredníctvom emotikonov a viac ako 500 komentárov.

No našli sa aj takí, čo poukázali na to, že muž nemá pred slnkom dostatočne chránené chodidlá. Je však možné, že milovník pláže myslel aj na to, a predtým si ich poriadne natieral opaľovacím krémom.

Tak čo, ako sa vám pozdáva jeho nápad? Vyskúšate na kúpalisku alebo najbližšie pri mori?

