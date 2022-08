Zdroj: Instagram.com/queen.plackova ŠOK v podaní Plačkovej: Po pôrode si nedopraje luxusnú dovolenku, pôjde sa MODLIŤ! Známa slovenská influencerka Zuzana Strausz Plačková onedlho privedie na svet svoje prvé dieťatko. Už teraz však vie, kam pôjde po pôrode na dovolenku. 12. august 2022 Magazín

12. august 2022 Magazín ŠOK v podaní Plačkovej: Po pôrode si nedopraje luxusnú dovolenku, pôjde sa MODLIŤ! Známa slovenská influencerka Zuzana Strausz Plačková onedlho privedie na svet svoje prvé dieťatko. Už teraz však vie, kam pôjde po pôrode na dovolenku.

Zuzana Strausz Plačková a jej manžel René Rendy odratávajú posledné dni do pôrodu ich vytúženého bábätka. Mnohí čakali, že sa potom spoločne vyberú na luxusnú dovolenku. Influencerka sa totiž netají tým, že cestovanie miluje, a na sociálnych sieťach prezentuje exotické miesta, drahé nákupy a chvíle plne zábavy.

Ide sa pomodliť

Známa Slovenka však výberom prekvapila: „Vybrala som si prvú dovolenku, ktorú budem môcť absolvovať, a to je najbližšie na naše výročie. Namiesto toho, aby som išla niekam na luxusnú dovolenku k moru alebo nakupovať do Paríža, Londýna či Barcelony, tak ja som si, prosím pekne, vybrala, že sa chcem ísť modliť do Lúrd.“ Informoval o tom Nový Čas.

„To som si vybrala ako svoj prvý zájazd, ktorý chcem absolvovať po pôrode. Pretože mám v srdci veľa toho, za čo chcem poďakovať,“ prezradila Plačková. Influencerka dodala, že si s manželom plánujú kúpiť nové obrúčky a tam si ich nechajú posvätiť.

Bude ďakovať aj za toto?

Manželia zažili turbulentné obdobie, keď ich minulý rok v septembri obvinila polícia zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Manželia strávili v cele predbežného zadržania štyri dni.

Viac o tom, ako to prežívali, prezradil jej manžel: „Boli to moje najhoršie štyri dni v živote,“ povedal krátko po prepustení René Rendy. Generálna prokuratúra (GP) SR im napokon zrušila obvinenie.

Netrvalo dlho a pochválili sa s novinkou. Stanú sa prvýkrát rodičmi a pre synčeka už majú vybraté aj meno. Bude to Dion. „Som zázračné a vytúžené dieťa,“ stojí v jeho osobnom Instagrame s názvom Dion.baby, ktorý mu vytvorili ešte pred narodením.

Influencerka je známa tým, že smartfón len tak z ruky nepustí, a je možné, že sama prezradí verejnosti o čosi viac.

Zdroj: Dnes24.sk