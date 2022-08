59 Galéria Foto: Monika Hanigovská / Zdroj: Dnes24.sk Boli sme v Grécku: More, pamiatky, atrakcie a DOBRÉ CENY! Čím je lákavá Perea? FOTO Na vlastnej koži sme vyskúšali všetko, čo lokalita a okolie ponúka. Ako sa nám páčilo? Odporúčame všetkými desiatimi! 7. august 2022 Monika Hanigovská Magazín Cestovanie

Chcete sa kúpať v teplom mori, zažiť kus dávnej histórie, nočný život, vychutnať si dobré jedlo či dopriať najmenším kopec aktivít? Na všetko vymenované vám postačí okolie Solúna.

Ako sa tam dostať

Najbližšie je to priamym letom z Bratislavy. Redakcia Dnes24 sa vybrala do druhého najväčšieho prístavného mesta v Grécku. Cesta do Solúna bola pomerne rýchla, trvala len necelé dve hodiny.

Prístavné mesto nemá lokalitu na vodné radovánky. Domáci a turisti preto opúšťajú Solún a užívajú si teplé a priezračné more na neďalekých prímestských plážach. Ubytovali sme sa preto na jeho predmestí (v oblasti Perea). Cesta z letiska nám trvala taxíkom len približne 20 minút.

Perea alebo Peraia je vzdialená od Solúna približne 17 kilometrov. Nachádza sa v nej dlhá promenáda, kde nájdete množstvo reštaurácií, taverien, barov, obchodov a detských zábavných centier. Tie sa tiahnu pri mori ako dlhá rovná šnúra vkusne zariadených prevádzok.

Ceny v nich sú prijateľné. Chutnú chrumkavú pizzu pre dvoch zoženiete od 6 eur, sýty kebab v placke s hranolkami a tzazikami od 4 eur, misku gréckeho šalátu od 6 eur, rôzne druhy cestovín od 6 eur, pečené ryby od 30 do 60 eur za kilo, kopček zmrzliny za 1,50 eura. No zamlsáte si na zákuskoch, a jedno orosené pivko si na pláži vychutnáte za 4 eurá. Výber je však ešte oveľa pestrejší.

Konzumné za lehátka? Oplatilo sa

Dobre sa prestravujete aj priamo pod slnečníkom na lehátku – skoro ako v minulosti, keď Gréci s radosťou hodovali po sediačky i ležiačky. Využitie lehátok funguje za poplatok formou konzumného.

Niekde postačí, ak si u čašníka objednáte minerálku či kávu, inde je konzumné stanovené minimálnou sumou. Ak si chcete dopriať väčšie pohodlie, mäkučké lehátka pripomínajúce postele pre dve osoby so slnečníkom, stoličkou a stolčekom zoženiete cez týždeň od 10 eur na deň a cez víkend od 15 eur na deň (formou konzumného).

A čo ceny? Úsmev vám pri prezeraní rozhodne nezmrzne. Ceny ostávajú i v tomto prípade primerané (0,5 litra vody za približne 50 centov, káva od 2,50 eura, pivo čapujú od 4 eur, jedlo sa pohybuje v cenách ako na promenáde).

Žiadne skoré naháňačky o voľné miesta sa počas nášho pobytu nekonali. Turisti ich začali zapĺňať až okolo obeda. Problémom môže byť nedeľa, kedy sa zamiešajú domáci.

V Solúne sa budete potkýnať o zaujímavosti

Vybrať sa do prístavného mesta môžete autobusom, počítajte však s dlhšou trasou a nepríjemným teplom. Odporúčame vyraziť na výlet lodnou dopravou. Tá premáva v pravidelných intervaloch medzi plážami a končí v Solúne, kde vás zase zoberie späť. Užijete si už na nej, okolie a mesto zažijete už z mora a počítajte so sprievodom lietajúcich operencov.

Thessaloniki/é, Solún, Saloniki, Θεσσαλονίκη ponúka turistom množstvo atrakcií. Najznámejšie si stihnete pozrieť za deň, no ak chcete nasať atmosféru mesta, odporúčame sa sem ešte raz vybrať.

Mapu k najkrajším lokalitám nepotrebujete, mnohé sa pred vami objavia náhodne počas prechádzky.

Zastavte sa pred víťazným oblúkom. Napriek tomu, že svoju najväčšiu slávu zažil počas vládnutia cisára Galériusa, stále je to veľký monument, ktorý púta svojou krásou a veľkosťou značnú pozornosť.

V meste si môžete nazrieť do Rotundy, obdivovať zvyšky Galériovho paláca, pozrieť si mesto z dominanty mesta – Bielej veže či pevnosti Heptapirgion. Veľkým lákadlom je aj niekoľko nádherne vyzdobených kostolov (nachádza sa tu kostol sv. Panteleimona pochádzajúceho z konca 13. storočia, Chrám Božej Múdrosti, kostol Acheiropoietos, bazilika sv. Demetria), veľkolepé Aristotelovo námestie a historická štvrť Ladadika.

Odporúčame vkročiť do archeologického múzea, stojí kúsok od centra, kde si môžete kúpiť zvýhodnený balíček viacerých vstupov.

Kláštory Meteora a prekvapenie na stanici

My sme stále nemali dosť a vybrali sme sa zo železničnej stanice do záhadných gréckych kláštorov, ktoré sa vypínajú na skalách.

Zážitky sme zbierali už počas cesty k nim. Na železničnej stanici Thessaloniki nefungovali žiadne informačné tabule – ani nad predajným okienkom a na miestach, kde stoja priamo vlaky. Nečakajte ani označenie priamo na nich. Dodnes nevieme, či to bola náhoda alebo bežné „cestovanie po grécky“.

Adrenalín sa stupňoval

Ak sem plánujete cestu, je možné, že i vám ešte podskočí adrenalín. Prečo? Priama trasa zo Solúna neexistuje a preto musíte prestúpiť a počkať si na spoj – opäť vás privítajú vypnuté informačné tabule. Doterajšie zážitky nám doplnil zamestnanec železnice: Postarší muž zastal celý prepotený pred nástupišťom a začal pred turistami vykrikovať niečo po grécky. Pravdepodobne oznamoval príchod nášho vlaku, pretože sme započuli názvov dedinky Kalambaka, teda miesta, kde sa nachádzajú i impozantné kláštory.

Ak ste si zamilovali dedinku dedinke Hoštice, bude sa vám takýto prestup do cieľa rozhodne páčiť. Nech je to tak, či onak, skalné kláštory v Meteore sú druhou najnavštevovanejšiu atrakciou v Grécku, ktorá za to rozhodne stojí. Natáčal sa tu seriál Game of Thrones či James Bond.

Slovensko je drahšie

Potešíme vás aj cenami potravín. Peraia ponúka množstvo rodinných obchodíkov a veľký supermarket. Niektoré potraviny sú v cenách ako na Slovensku, iné sú oveľa lacnejšie. Veľké kilové balenie gréckeho jogurtu kúpite od 3 eur, obľúbený syr feta v takom istom balení od 11 eur a napríklad za veľký chrumkavý chleba zaplatíte približne 2 eurá.

Ovocie odporúčame nakupovať od malých dodávateľov. Pochutnáte si na voňavom a sladkom ovocí v „slovenských“ alebo nižších cenách a popritom zažijete časté a srdečné pozdravy od domácich.

