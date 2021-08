Zdroj: TASR Úsporné splachovanie vás môže vyjsť poriadne draho. Ako na ňom UŠETRIŤ? Ak chcete žiť ekologicky a šetriť aj svoju peňaženku, môžete si kúpiť úsporné splachovanie vašej toalety. Jedna chyba vás však môže stáť veľké peniaze. 10. august 2021 MI Ako ušetriť

Zdroj: TASR

Platby za vodu patria medzi najdrahšie položky domáceho rozpočtu. Splachovanie toalety sa významným spôsobom podieľa na týchto nákladoch.

Klasické splachovače spotrebujú na jedenkrát osem až dvanásť litrov vody. To je skutočne veľa. Kúpiť si úsporný systém splachovania sa rozhodne oplatí, ale musíte vedieť, ako ho používať.

Ako splachovať

Moderné splachovače majú zabudované dve tlačidlá. Jedno na malú potrebu pustí do toalety len tri litre vody a druhé na veľké spláchnutie spotrebuje 4,5 litra vody. Pokojne tak môžete ušetriť aj polovicu nákladov v porovnaní s klasickým splachovačom. Má to však háčik.

„Veľmi často mi volajú ľudia, že sa im upchala toaleta. Po príchode neraz zistím, že dôvodom je výlučné používanie malého spláchnutia na každú potrebu,“ hovorí Pavol, ktorý sa živí krtkovaním toaliet.

Ľudia skrátka majú pocit, že keď už majú úsporné splachovanie, musia ho používať čo najviac, aby čo najviac ušetrili. Lenže tri litre vody často nedokážu dôkladne transportovať veľkú potrebu alebo viac toaletného papiera až do kanalizácie.

Jedlo aj obrúsky

Zle spláchnuté pevné zvyšky z toalety potom zostávajú v odpadovom potrubí, ktoré sa postupne upchá a majiteľ musí zaplatiť za krtkovanie. Vo výsledku tak to, čo ušetril za vodu, môže dať na vyčistenie potrubia.

„Úplne najhoršie to býva, ak ľudia do toalety vyhadzujú aj zvyšky jedla alebo vlhčené obrúsky. Tieto veci sa nedokážu úplne rozpadnúť a ak ich ľudia ešte aj nespláchnu poriadnym prúdom vody, takmer určite postupne upchajú kanalizáciu,“ dodáva Pavol.

Čo sa oplatí

Pre pochopenie tohto problému si treba predstaviť, čo sa nachádza za vašou toaletou. Najmenšia rúra je hneď za misou, následne sa spája s ďalšími prípojkami do väčšieho potrubia, ktoré ústi do domovej kanalizácie a následne do najväčšej obecnej, či mestskej kanalizácie.

Kritický bod býva práve v najužšom potrubí, ktoré sa pripája do domovej kanalizácie. Problémom je tiež príliš dlhé domáce potrubie, ktoré býva v rodinných domoch.

Čo je teda najlepší systém splachovania, ak chcete ušetriť vodu, ale zároveň neohroziť priechodnosť potrubia? Rozhodne nemusíte zotrvávať pri vašom starom splachovači, ktorý úplne zbytočne pustí do kanála desať litrov vody po malej potrebe.

Štart – stop

„Ak máte duálny splachovací systém, každú veľkú potrebu, prípadne viac toaletného papiera splachujte veľkým tlačidlom. Ešte lepší však môže byť systém Štart – stop,“ hovorí Pavol.

Systém Štart – stop funguje na princípe jedného tlačidla, ktoré stláčate dvakrát. Prvýkrát spustíte splachovanie a druhým stlačením ho môžete kedykoľvek zastaviť.

Takto si vy sami môžete najlepšie regulovať objem vody, ktorý treba práve v tej chvíli použiť na dokonalé odvedenie zvyškov z toalety.

