Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 Ako zachrániť UTOPENÝ telefón? Na nádobu s ryžou zabudnite! Poliali ste svoj smartfón tekutinou a zachvátila vás panika? Nádobu s ryžou neskúšajte, radšej postupujte podľa týchto krokov. 29. máj 2022 Monika Hanigovská Magazín

Ak ste niekedy mali to „šťastie“, že ste telefón neochránili pred dažďom alebo od rôznych tekutín, netrápte sa. Nie ste v tom sami. Už istá štúdia poukázala v minulosti na to, že až 25 % užívateľov poškodilo svoj smartfón vodou alebo inou tekutinou.

Ako odolný je ten váš?

Ak napriek tomu len záporne krútite hlavou alebo tvrdíte, že váš telefón je predsa „odolný proti vode“, nemáte to úplne v suchu! „Aj keď sú nové telefóny propagované ako „odolné proti vode“, neznamená to, že sú vodotesné alebo úplne „imúnne“. Odolnosť len znamená, že zariadenie zvládne určité vystavenie vode skôr, ako dôjde k vážnemu poškodeniu,“ vystríha The Conversation.

Dávať premočený telefón do nádoby s ryžou je zbytočné. „Je mýtus, že ryža pomôže vysušiť váš telefón,“ prízvukuje The Conversation.

Postupujte podľa týchto krokov:

Okamžite vypnite zariadenie a nestláčajte žiadne tlačidlá. V prípade, že je váš smartfón odolný proti vode, ale prišiel do kontaktu s inou tekutinou ako je voda, Apple aj Samsung odporúčajú prepláchnuť ho v stojatej čistej vode. Pozor, nedávajte ho pod tečúcu vodu! Mohlo by prísť k poškodeniu. Utrite telefón do sucha papierovými utierkami alebo mäkkou handričkou. Jemne potraste zariadením, aby ste odstránili vodu z nabíjacích portov, no vyhnite sa silnému traseniu, pretože by to mohlo ďalej rozptýliť kvapalinu vo vnútri. Vyberte SIM kartu či pamäťovú kartu. Z telefónu jemne vyfúkajte zvyšok vody. Pozor, nepoužívajte fén! Teplo by mohlo poškodiť gumové tesnenia a obrazovku. Môžete ho vysušiť pred ventilátorom. Telefón vložte do vzduchotesnej nádoby a naplňte silikagélom alebo iným sušiacim prostriedkom, ktorý pomáha absorbovať vlhkosť.

Pozor na nabíjanie! Ako dlho čakať?

Podarilo sa vám naštartovať telefón a potrebujete mu dodať „šťavu“? Pozor, nikdy ho nenabíjajte, kým si nie ste istí, že je skutočne suchý! „Nabíjanie zariadenia s tekutinou vo vnútri alebo v portoch môže spôsobiť ďalšie poškodenie. Apple navrhuje počkať aspoň päť hodín, a až potom ho nabiť,“ píše The Conversation.

Ak vyššie uvedené kroky nepomáhajú alebo si myslíte, že to váš smartfón nenaštartuje, radšej ho odneste do servisu.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk