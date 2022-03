Anonymous dávajú Rusom zabrať: Opäť hackli Roskosmos a zverejnili TAJNÉ dokumenty

Od vypuknutia vojny na Ukrajine podnikla hackerská skupina Anonymous na ruskú IT infraštruktúru niekoľko úspešných útokov. Cez víkend sa im podaril ďalší kúsok, tentoraz opäť hackli Roskosmos a zverejnili stovky megabajtov dát o misiách na Mesiac. Upozornil na to web vosveteit.sk.

Roskosmos je ruská štátna spoločnosť, ktorá zodpovedá za vesmírne lety a kozmický program. Pridružený hacker ku skupine Anonymous, ktorý vystupuje pod prezývkou „v0g3lSec“, opäť hackol stránku ruskej vesmírnej agentúry. K útoku sa hrdo prihlásil na sociálnej sieti Twitter a zverejnil aj približne 730 MB dát, ktoré súvisia s misiami na Mesiac.

Článok pokračuje pod príspevkom.

Russian Space Agency Data Leak [Lunar Missions]

Download: https://t.co/S6zK4JsFVx



All the files are from a private service hosted by #Roscosmos #Ukraine #UkraineRussianWar #RussianUkrainianWar #leaked #Anonymous #UkraineInvasion @PucksReturn @AgainstTheWest2 @Cyberknow20 pic.twitter.com/j3R0Sn8O7j