Anonymous hackli ruské bezpečnostné kamery. Na záberoch nechali ODKAZ: „Putin zabíja deti“

Hackerská skupina Anonymous vyhlásila vo februári Rusku kybernetickú vojnu ako reakciu na inváziu na Ukrajine. Hackeri denne usilovne pracujú na tom, aby bežných obyvateľov Ruska informovali o dianí na Ukrajine a vyvracali dezinformácie.

Ruský regulátor médií Roskomnadzor rapídne ovplyvnil dostupnosť informácií v krajine, či už prostredníctvom médií alebo sociálnych sietí.

Po útokoch na ruské médiá a úrady, či databázy SMS a e-mailových adries bežných obyvateľov, sa teraz zamerali na bezpečnostné kamery naprieč celým Ruskom. Podarilo sa im nabúrať tisíce kamier zo škôl, kancelárií, reštaurácií, ale aj priemyselné kamery. Informuje o tom web vosveteit.sk.

Odkaz môže byť reakciou na stredajšie bombardovanie divadla v Mariupole, pod ktorým sa v kryte ukrývalo tisíce ľudí. Rusov od bombardovania neodradil ani z výšky jasne čitateľný nápis „DETI“, ktorý bol vyrytý do zeme vedľa oboch strán budovy.

Ruské média môžu aktuálne publikovať len správy o vojne, ktoré pochádzajú z ruských oficiálnych zdrojov. V opačnom prípade hrozí prevádzkovateľom médií väzenie.

Kamerové záznamy sú priebežne aktualizované. Všetky nabúrané kamery, ku ktorým sa im podarilo získať prístup, nájdete na stránke behindenemyli­nes.live.

Someone renamed this Russian Security Camera as "Putin-aggressor i voyennyy prestupnik. Pozhaluysta, vstante protiv negol"

Translates to : "Putin is an aggressor and a war criminal. Please stand up against it"



