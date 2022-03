Anonymous hackli ruské TV stanice: Rusom pustili SKUTOČNÉ zábery z vojny na Ukrajine

Hackerská skupina Anonymous sa dnes nabúrala do ruských streamovacích služieb Wink a Ivi a televíznych kanálov Rusko 24, Channel One, Moskva 24, aby odvysielala vojnové zábery z Ukrajiny. Aktivisti sa tým pochválili na Twitteri.

Ako sme vás už informovali, medzinárodná hackerská skupina Anonymous vyhlásila „kybernetickú vojnu proti ruskej vláde.

Najskôr napadla a znefunkčnila oficiálnu webovú stránku ruského kanálu RT News, ktorý skupina Anonymous označila za „propagandistický“ a zaútočili aj na lokálnych poskytovateľov internetového pripojenia.

Po ruskej invázii na Ukrajinu sa na internete rozpútala informačná vojna. Oficiálne ruské médiá informujú o vojnovom konflikte na Ukrajine zvláštnou rečou. Napríklad slovo invázia sa nepoužíva, nahradil ho výraz „špeciálna operácia“.

Obeťou komunikačnej vojny sú neraz práve rozdelené rodiny. Potvrdzuje to napríklad aj príbeh, ktorý zverejnil portál BBC. V ňom sa snaží Oleksandra, žijúca v ostreľovanom Charkove informovať svojich rodičov o situácii, ktorá sa odohráva priamo pred jej očami. Tí jej však neveria. Viac sa dočítate TU.

