5. marec 2022 Zo zahraničia Ruská vojnová propaganda chrlí na všetkých frontoch: Matka neverí vlastnej dcére! Oficiálne ruské médiá informujú o vojnovom konflikte na Ukrajine zvláštnou rečou. Napríklad slovo invázia sa nepoužíva, nahradil ho výraz "špeciálna operácia".

Zdroj: TASR/AP

Obeťou komunikačnej vojny sú neraz práve rozdelené rodiny. Potvrdzuje to napríklad aj príbeh, ktorý zverejnil portál BBC. V ňom sa snaží Oleksandra, žijúca v ostreľovanom Chrakove informovať svojich rodičov o situácii, ktorá sa odohráva priamo pred jej očami. Tí jej však neveria.

Propaganda v praxi

„Ale aj keď sa matka o mňa bojí, stále tvrdí, že sa to stalo len omylom a že by ruská armáda nikdy necielila na civilistov. Že sú to Ukrajinci, ktorí zabíjajú vlastných ľudí,“ opisuje bizarnosť situácie Oleksandra pre spomenutý portál.

Zábery zničeného Charkova pritom pred pár dňami obleteli svet.

„Moji rodičia vedia, že sa tu odohráva nejaká vojenská akcia. No hovoria, že Rusi nás prišli oslobodiť. Že sa nás nedotknú a útočia len na vojenské ciele,“ dodala Oleksandra pre BBC.

Intelektuáli sa ozvali

V Rusku však okrem mierových demonštrácií silnejú aj hlasy intelektuálov, ktorí inváziu na Ukrajinu ostro odsudzujú. Otvorený list proti vojne na Ukrajine už podpísalo vyše 7 500 vedcov a novinárov, vrátane nositeľa Nobelovej ceny za fyziku z roku 2010 Konstantina Novoselova.

V piatok Štátna duma a v ten istý deň potvrdzujúci Putinov podpis však ešte sprísnili zákony, týkajúce sa konfliktu na Ukrajine a informovania o nich.

Prísnejšie zákony

Ruská vláda „musela“ prijať prísny zákon o šírení falošných správ o ruskej armáde, pretože „čelí informačnej vojne“, povedal v sobotu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informovala na základe správy agentúry AFP.

„Zákon je nutný a bol naliehavo potrebný z dôvodu bezprecedentnej – ani nie kampane – ale dokonca informačnej vojny, ktorá sa rozpútala proti našej krajine,“ povedal hovorca Peskov, pričom zdôraznil, že vzhľadom na okolnosti bolo nutné prijať „prísny“ zákon.

Napríklad za šírenie falošných správ o ruskej armáde po novom hrozí až 15 rokov. Za výzvy na zavedenie sankcií proti Rusku zas previnilcom hrozia tri roky alebo vysoké pokuty.

Zdroj: TASR/AP

