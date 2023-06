Zdroj: Pexels.com Apple predstavil iOS 17 plný NOVINIEK: Viaceré obľúbené modely ho už NEDOSTANÚ Nosíte vo vrecku iPhone od Apple? Pozrite sa, či váš model dostane najnovšiu verziu operačného systému. 9. jún 2023 Technológie

9. jún 2023 Technológie Apple predstavil iOS 17 plný NOVINIEK: Viaceré obľúbené modely ho už NEDOSTANÚ Nosíte vo vrecku iPhone od Apple? Pozrite sa, či váš model dostane najnovšiu verziu operačného systému.

Apple pred niekoľkými dňami predstavil množstvo očakávaných technologických a softvérových noviniek. Medzi nimi ukázal aj najnovší operačný systém iOS 17.

Systém plný noviniek

Jeho súčasťou bude napríklad textový prepis odkazu, ktorý vám môže volajúci nechať ešte skôr, než zdvihnete. V reálnom čase uvidíte, čo daný človek hovorí a môžete sa rozhodnúť, či hovor zrušíte, alebo nie. Ak niekomu voláte cez FaceTime a protistrana neprijme hovor, môžete odoslať krátke video.

Pribudne aj nová funkcia Check In, vďaka ktorej môžete informovať blízkych o tom, či sa na dohodnuté stretnutie stihnete dostaviť včas. iPhone s novým systémom bude vedieť prepísať hlasové správy do textovej podoby a používateľom umožní vytvoriť nálepky do správ z vytvorených fotografií.

Ďalšou novinkou je aj rozšírené využitie NFC čipu. Ak si s niekým budete chcieť vymeniť kontaktné informácie, postačí priložiť dva telefóny k sebe a NameDrop sa o všetko postará v priebehu sekundy. Vylepšenia sa dočkali aj widgety, offline mapy, automatická oprava textu a ďalšie.

Je váš telefón kompatibilný?

Vydanie iOS 17 je naplánované na tohtoročnú jeseň. Bohužiaľ, novinky si neužijú majitelia viacerých obľúbených modelov.

Podľa theverge.com sa nového systému nedočkajú telefóny iPhone X, iPhone 8 a iPhone 8 Plus a staršie.

Ak však vo vrecku nosíte niektorý z týchto modelov, máte šťastie: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone SE (2. generácia a novšie).

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk