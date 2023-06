Zdroj: Pixabay.com , Pixabay.com Tisíce rokov o ňom nemali ani potuchy: Vedci zistili, že Zem obieha ďalší MESIAC! Nový "Mesiac" obieha okolo Zeme už viac ako 2 100 rokov. Vedci sa podelili s jedinečným objavom. 3. jún 2023 Technológie

3. jún 2023 Technológie Tisíce rokov o ňom nemali ani potuchy: Vedci zistili, že Zem obieha ďalší MESIAC! Nový "Mesiac" obieha okolo Zeme už viac ako 2 100 rokov. Vedci sa podelili s jedinečným objavom.

Najnovšia vedecká štúdia odhalila, že Zem má ďalší Mesiac, resp. kvázi Mesiac. Podľa portálu iMeteo.sk ide o horninu, ktorá síce obieha okolo Zeme, ale je gravitačne viazaná na Slnko.

Objavili ho iba nedávno

„Tento kvázi mesiac alebo kvázi satelit dostal pomenovanie 2023 FW13. Nedávno ho objavili odborníci pomocou teleskopu Pan-STARRS na vrchole sopky Haleakala na Havaji,“ informoval portál.

Existenciu asteroidu odhalili iba 28. marca 2023. Oficiálne ju potvrdili 1. apríla. Na obežnú dráhu kvázi Mesiaca upozornil ako prvý francúzsky astronóm a novinár Adrien Coffinet.

Od zeme sa odpojí

V porovnaní so skutočným Mesiacom ide o „drobca“. Hornina má približne 20 metrov. V blízkosti Zeme sa má nachádzať už od roku 100 pred Kristom. V krúžení okolo našej planéty by mal podľa vedeckých výpočtov pokračovať až do roku 3700.

Podľa astronóma Tonyho Dunna je kvázi Mesiac 2023 FW13 výnimočný tým, že okolo Zeme krúži stovky rokov, ďalšie stovky ešte bude a potom sa „odpojí“.

„Práve kvôli tomuto momentu hovoríme tomuto asteroidu, že ide o kvázi Mesiac, a nie o skutočný Mesiac. V astronómii sa týmto termínom označujú objekty, ktoré obiehajú okolo planéty ako satelit, no nemajú stabilnú obežnú dráhu, hoci sa to na prvý pohľad zdá,“ dodáva iMeteo.sk.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk