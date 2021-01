18. január 2021 ELA Zo Slovenska Až dve americké korporácie idú vo veľkom prepúšťať: O prácu príde takmer tisíc Slovákov!

V čase pandémie tieto ekonomické správy nepotešia. Dvaja kľúčoví hráči, ktorí u nás zamestnávajú stovky ľudí, ohlásili veľké prepúšťanie.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Dve nadnárodné americké korporácie oznámili, že na Slovensku chystajú veľké prepúšťanie. Spolu by malo prísť o prácu vyše 800 ľudí.

AT&T ide redukovať

Americká telekomunikačná spoločnosť AT&T plánuje na Slovensku zredukovať počet zamestnancov. Čiastočne k tomu prispela pandémia nového koronavírusu, ktorá znížila dopyt zo strany zákazníkov.

Uviedla to v pondelok spoločnosť, pričom odbory spresnili, že zrušených by malo byť zhruba 10 % pracovných miest. Firma zamestnáva v súčasnosti na Slovensku približne 2 800 ľudí.

Firma u nás pôsobí už od roku 2002 a postupne otvorila štyri centrá zamerané na zákaznícku podporu. Tri z nich má v Bratislave a jedno v Košiciach.

Ako uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na spoločnosť AT&T, koronakríza znižuje dopyt zo strany zákazníkov, nie je však jediným dôvodom rozhodnutia firmy.

Škrty sú súčasťou už skôr oznámených úsporných krokov, keďže, ako dodal hovorca firmy, spoločnosť sa plánuje viac zamerať na rastové oblasti.

Rozsah prepúšťania AT&T nezverejnila. Ako však pre Reuters povedal Martin Horkavý, predseda odborovej organizácie uniJa, ktorá zastupuje zamestnancov AT&T, rušenie pracovných miest by sa malo dotknúť približne 300 zamestnancov.

„Približne 150 ľudí dostalo výpoveď v Košiciach, čo je momentálne kvôli pandemickej situácii silná „podpásovka“. Túto informáciu oznámili zamestnancom tento týždeň s tým, že mali na výber buď podpísať dohodu o ukončení práce, na čo dostali 2 dni, alebo ak tak nespravia včas, bude im zaslaná výpoveď do konca mesiaca,“ uviedol anonymný zdroj pre Aktuality.sk pred pár dňami.

Stovky ľudí bez práce

Druhým veľkým zamestnávateľom je americká nadnárodná spoločnosť Johnson Controls, ktorá pred pár dňami taktiež avizovala prepustiť stovky slovenských zamestnancov. Jeden z najväčších svetových výrobcov autokomponentov u nás pôsobí vyše 20 rokov.

Hovorkyňa spoločnosti Ivana Marinčáková pre portál Index potvrdila, že o prácu príde 532 z 1 366 z­amestnancov. „V priebehu nasledujúcich mesiacov dôjde k úplnému presunu niekoľkých oddelení,“ povedala.

O prácu tak príde 40 percent zamestnancov.

Prepúšťanie sa má dotknúť finančných a účtovných pozícií. Úrad práce už eviduje hromadné prepúšťanie 532 zamestnancov, ktoré bolo nahlásené k 15. januáru.

Ako informovali Aktuality.sk, podľa ich zdrojov prídu o prácu najmä anglicky hovoriaci účtovníci. Ich pozície by sa mali presunúť do Indie, kde sú mzdové náklady v porovnaní so Slovenskom nižšie.

V novembri 2020 dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti 7,38 %, na začiatku pandémie tesne prekročila hranicu 5 %.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk