COVID dáva zabrať aj štátnej kase: Výdavky na pandémiu sa blížia k 400-miliónom!

Keď zrátame predošlý rok 2020 s aktuálnym, vyjde nám čiastka 377,86 milióna eur. A to do konca roka 2021 zostáva takmer päť mesiacov. Uvádza to komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

Počas pandémie nového koronavírusu pôsobilo podľa komunikačného odboru v prvej línii alebo v červenej zóne nemocníc dokopy 65 209 zdravot­níckych pracovníkov.

Rezort zdravotníctva v októbri a v novembri vyplatil poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na odmeny pre zdravotníkov sumu v celkovej výške 37 532 245 eur.

„Suma bola zaslaná zo strany rezortu zdravotníctva,“ dodal komunikačný odbor. V prípade tretej vlny sa bude ministerstvo vo veci odmeňovania zdravotníkov riadiť rozhodnutiami, respektíve uzneseniami vlády SR.

