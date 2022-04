Zdroj: TASR/Jakub Kotian Blanár bráni svojho straníckeho šéfa: Koalícia chce umlčať lídra opozičnej strany V súvislosti s Ficovým obvinením hovorí Blanár o zneužívaní nelegálnych prostriedkov pri vyšetrovaní káuz. 28. apríl 2022 Politika

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Postupy vládnej koalície aj pri obvinení a otázke vydania poslanca Národnej rady (NR) SR a lídra Smeru-SD Roberta Fica dokazujú, že vládna väčšina sa snaží nielen prekrývať vlastné zlyhania, ale aj manipulovať verejnú mienku.

Uviedol to podpredseda opozičného Smeru-SD a parlamentu Juraj Blanár počas diskusie o žiadosti prokuratúry na vydanie Fica do väzby. Kritizuje vyjadrenia koalície, že by sa šéf Smeru-SD chcel schovať za poslaneckú imunitu, keďže bola dávno zrušená.

Kritika Blanára

„Nie je to pravda, že by sa tu niekto chcel skrývať za poslaneckú imunitu,“ zdôraznil Blanár. Kritizoval najmä vyjadrenia šéfky klubu SaS Anny Zemanovej, ktorá v úvode diskusie hovorila o imunite či papalášizme. Namieta tiež, že koalícia avizovala svoj postup pri hlasovaní o žiadosti prokuratúry ešte predtým, ako videla uznesenie o vznesení obvinenia Ficovi.

„Koalícia nie je schopná riadiť štát, nie je schopná ani prijímať opatrenia pre ľudí,“ povedal a poukázal na vlnu zdražovania. Aj preto podľa neho potrebuje túto neschopnosť zakrývať.

„Nadkvalifikácia“ obvinenia voči Ficovi

V súvislosti s Ficovým obvinením hovorí o zneužívaní nelegálnych prostriedkov pri vyšetrovaní káuz. Poukázal napríklad na odposluchy advokátov a predstaviteľov Smeru-SD z poľovníckej chaty a na obvinenie vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry zo zneužitia právomocí.

Hovorí tiež o „nadkvalifikácii“ obvinenia voči Ficovi na paragraf týkajúci sa zločineckej skupiny. Vidí v tom účelovosť a potrebu dostať prípad pod dozor Úradu špeciálnej prokuratúry. Koalícia podľa neho mieni takýmto spôsobom umlčať lídra opozičnej strany. Opätovne pripomenul podozrenia z manipulovania vyšetrovaní viacerých káuz a neprehľadnú situáciu v bezpečnostných zložkách.

Napätá atmosféra

Radovan Kazda (SaS) v reakcii na Blanárove slová poukázal na nezákonné lustrácie viacerých osôb z čias bývalej vlády. V súvislosti so žiadosťou prokuratúry o súhlas so vzatím Fica do väzby uviedol, že rovnako by hlasoval za aj pri akomkoľvek inom poslancovi.

Fico koaličným poslancom pripomenul, že žiaden člen zákonodarného zboru sa nevie vyhnúť trestnému stíhaniu, keďže neplatí žiadna trestnoprávna imunita. Podčiarkol, že si okamžite prevzal uznesenie o vznesení obvinenia, došiel na prvý termín výsluchu v riadnom čase.

Romanu Tabák (OĽANO) mrzí, že v parlamente je napätá atmosféra. „Kto je bez viny, nech hodí prvý kameňom,“ povedala.

Nejde o nič osobné

Nikto z vládnej koalície nechodí za konkrétnym prokurátorom a nehovorí mu, koho má stíhať. Lídra Smeru-SD Roberta Fica treba poraziť politicky. Koalícia nevstupuje do trestného konania, jeho prípad nie je politickou objednávkou. Vyhlásil to poslanec zo Za ľudí Juraj Šeliga počas diskusie v pléne Národnej rady (NR) SR o žiadosti prokuratúry na vydanie Fica do väzby.

Šeliga poznamenal, že pri žiadosti o vydanie Fica do väzby nejde o nič osobné voči jeho osobe. Treba však podľa neho myslieť na to, že hovoríme o bývalom trojnásobnom premiérovi. Doplnil, že tí, ktorí korumpovali, majú byť postavení pred spravodlivosť.

Odkazy Šeligovi

Pripomenul, že niektoré osoby sa už priznávajú k tomu, že na Slovensku v oblasti korupcie fungoval systém a organizovaná skupina.

„Ak nebudeme súhlasiť s vydaním na väzby, stratíme časť legitimity,“ myslí si Šeliga a doplnil, že v takom prípade nedovolia orgánom činným v trestnom konaní použiť plný aparát oprávnení. „Je kľúčové, aby sme dovolili o tom rozhodnúť sudcovi,“ dodal.

Fico Šeligovi odkázal, že sa snaží prekryť neschopnosť vlády. „Hovoríte, že tu nie je žiadne zasahovanie do vecí a že vy v tento systém veríte,“ povedal a opýtal sa, ako má napríklad exminister vnútra Robert Kaliňák, ktorého obvinili, veriť v zákonnosť a spravodlivosť procesu, keď špeciálny prokurátor Daniel Lipšic riadi dozor nad prípravným konaním, pričom Lipšic bol dlhoročným politikom.

Fico tiež kritizoval to, že obvinenia prichádzajú po svedectvách ľudí, ktorých označuje za tzv. udavačov.

