9. január 2023 han Zo Slovenska ZIMA sa hlási o slovo: Pripravte sa na zmenu počasia, napadnúť má až 20 cm SNEHU! Koniec "jarnému" počasiu! Po dlhých dňoch, kedy na Slovensku panovalo pomerne teplé počasie, príde k výraznejšiemu ochladeniu.

Ešte pred Vianocami dorazilo na naše územie výrazne teplé počasie, ktoré pretrváva doteraz. Lenže, to sa podľa portálu imeteo.sk má zmeniť. „Začiatok mesiaca patrí k najteplejším za uplynulé roky. Ešte vážnejšia situácia však panuje na našich horách, kde je najmenej snehu za uplynulých 30 rokov,“ píše spomínaný portál.

Prichádza k zmene

Počasie v Európe začala ovplyvňovať tlaková níž, ktorá má so sebou priniesť výdatnejšie zrážky a v konečnom dôsledku aj chladnejší vzduch.

„Počasie ovplyvňuje rozsiahla tlaková níž, v ktorej strede poklesol tlak pod 950 hPa. Stred tejto tlakovej níže sa nachádza nad Severným morom a v priebehu noci sa nad oblasťou Stredomoria prehĺbila sekundárna tlaková níž, tzv. Jadranka,“ uvádza web o počasí.

Tá sa má postupne presúvať od Jadranského mora ponad Balkán. „Táto tlaková níž prináša do oblasti Jadranu veľmi silný vietor, ktorý ráno prechodne zosilnel aj na našom území. S touto tlakovou nížou však súvisí aj rozsiahle zrážkové pole, ktoré ovplyvňuje počasie už aj na našom území,“ poznamenáva imeteo.sk.

Bude snežiť

Keďže na mnohých miestach nášho územia nenapadol sneh už takmer mesiac, najnovšie predpovede potešia práve tých, ktorí majú radi vločky.

„Od juhozápadu sa v týchto chvíľach nasúva rozsiahle zrážkové pole, ktoré prináša výdatnejší dážď predovšetkým do oblastí západného Slovenska. Postupne sa zrážky rozšíria nad celé Slovensko a do zajtrajšieho poludnia prinesú do západných a južných okresov od 15 do 30 mm zrážok,“ dopĺňa portál.

Podľa portálu sa aktuálne hranica sneženia nachádza okolo výšky 1200 metrov, no počas noci sa začne znižovať a do rána bude snežiť už od 700 metrov.

„Sneženie sa tak vráti do vyššie položených oblastí Oravy, Kysúc, Liptova, Turca a Horehronia. Na horách by podľa aktuálnych predpokladov mohlo napadnúť 10 až 20 cm čerstvého snehu,“ píše imeteo.sk.

Aj na iných miestach Slovenska sa dočkajú sneženia. „V strede týždňa prídu ďalšie zrážky, ktoré prinesú sneženie opäť do ďalších oblastí, keďže sa hranica sneženia bude aj naďalej znižovať. Trend ochladzovania pritom bude pokračovať aj v nadchádzajúcich dňoch,“ uzatvárajú experti na počasie.

