3. september 2021 Monika Hanigovská Zo Slovenska Bude pokračovať v športovej kariére alebo kočíkovať? Annamária urobila rozhodnutie! Nikto doteraz nevedel, či dievča v „balerínkach“ preruší tehotenstvo a bude pokračovať v kariére, alebo sa rozhodne vychovávať dieťa.

Už sa rozhodla! Prídeme navždy o vychádzajúcu hviezdu slovenského behu?

Hviezda z osady

Annamária Horváthová bola vychádzajúcou hviezdou športového neba. Napriek chudobným pomerom sa stalo dievča z osady majsterkou Slovenska v behu na 1500 metrov.

Nedávno sme vás však informovali o tom, že 16-ročná športovkyňa je tehotná a táto informácia vyvolala vlnu emócií nielen na Slovensku, ale i našich susedov.

Teraz však urobila konečné rozhodnutie, ktoré možno mnohí nečakali. Informáciu priniesla pluska.sk, tá navštívila ju a jej matku priamo v osade.

Ako to bude

Ako informuje slovenský portál, našli ju sedieť namiesto v školskej lavici na starej práčke pred chatrčou, pričom na otázky odpovedala len áno-nie-neviem alebo mykala plecami.

No viac o jej budúcnosti prezradila jej mama Izabela. „Veľmi som si priala, aby išla na zákrok, no nechcela o tom ani počuť. Dookola mlela, že so Sebastiánom chcú rodinu, čo vraj bol dôvod, prečo otehotnela. Zajtra ideme k lekárovi pre tehotenskú knižku. Dieťa sa má narodiť v marci.“

Nepôjde na materskú

Kto očakával, že sa o dieťa bude starať mamička, mýli sa. Pani Izabela má jasné predstavy o tom, ako to bude ďalej fungovať. „Keď sa decko narodí, pôjdem na materskú dovolenku ja a ona sa bude venovať športu. Tak to bude najlepšie,“ vysvetlila pre portál.

Pomôžu jej?

Možno sa dočká aj pomoci. „Boli za dcérkou nejakí ľudia, odhovárali ju, aby nešla na potrat, že jej pomôžu finančne i materiálne, dokonca že jej kúpia kočiarik pre bábätko. Uvidíme, ako to napokon dopadne,“ uzavrela rozhovor.

