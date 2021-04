48 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann Bude sa opäť predlžovať núdzový stav? Pandemická komisia zverejnila odporúčanie Členovia komisie sa v pondelok oboznámili s aktuálnou epidemiologickou situáciou, ako aj s možnosťou lokalizácie nového koronavírusu prostredníctvom spodných vôd. Dnes o 16:44 Zo Slovenska

Pandemická komisia vlády SR odporúča predĺžiť núdzový stav o ďalších 30 dní. Zároveň považuje za vhodné ukončiť pravidelné testovanie v školách a nahradiť ho intervenčným testovaním v školských zariadeniach, okrem testovania v čiernych okresoch podľa COVID automatu, informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

„V školách, ktoré sa nachádzajú v čiernych okresoch podľa platného COVID automatu, zostáva v prípade detí na prezenčnej výučbe pravidelné testovanie v doterajšom nastavení,“ povedala.

Členovia komisie sa v pondelok oboznámili s aktuálnou epidemiologickou situáciou, ako aj s možnosťou lokalizácie nového koronavírusu prostredníctvom spodných vôd. To je podľa hovorkyne MZ SR aktuálne predmetom diskusie v rámci testovacej stratégie.

Existuje lepšie riešenie?

Ak existuje lepšie riešenie ako núdzový stav, premiér Eduard Heger (OĽANO) by ho podporil. Kľúčové slovo by podľa neho mal mať minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). O predĺžení núdzového stavu majú v pondelok večer hovoriť koaliční partneri.

„Dnes na koaličnej rade sa o tom porozprávame. Ak existuje lepšie riešenie, poďme ho zrealizovať, ja som určite za. Ale pamätajme na to, že kľúčové slovo by mal mať minister zdravotníctva, pretože on nesie ťarchu zodpovednosti za všetkých pacientov, ktorí sú dnes hospitalizovaní na lôžkach v nemocniciach a ktorým nemôžeme povedať, že nemáme pre nich od zajtra starostlivosť,“ skonštatoval pred novinármi premiér.

Núdzový stav nie je podľa Hegera politickým nástrojom, ale nástrojom na ochranu občanov a ich zdravia. Nechcú ho predlžovať nezmyslene.

Sulík proti predlžovaniu

Minister hospodárstva a šéf SaS Richard Sulík nebude na zasadnutí vlády hlasovať za predĺženie núdzového stavu. Odôvodňuje to zlepšovaním pandemickej situácie. Je ochotný podporiť ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) s príslušným návrhom zákona, a to aj v skrátenom legislatívnom konaní. Treba podľa neho situáciu riešiť konkrétnymi zákonmi a nie všeobecným núdzovým stavom, ktorý obmedzuje slobodu občanov.

„Myslím si, že núdzový stav sme už podporili dostatočne veľakrát na to, aby sme s tým už prestali,“ povedal Sulík novinárom s tým, že nevidí dôvod na núdzový stav. „Je najvyšší čas, aby sme tieto problémy riešili zákonmi, ktoré budú riešiť len tie problémy, a nie všeobecným núdzovým stavom, ktorý obmedzuje slobodu občanov,“ doplnil.

Sulík reagoval, že v komisii sú ľudia, ktorí vidia len pandémiu. Zopakoval, že ak by jej súčasťou aj ekonómovia, sociológovia či pedagógovia, jej odporúčania by mohli byť iné. Nemôžeme podľa neho úplne zlikvidovať gastro. Upozornil, že utrpel aj maloobchod.

Riešenie vidí SaS v novelizácii zákona o hospodárskej mobilizácii, čím by sa umožnilo ukladanie pracovnej povinnosti mimo núdzového stavu. O tom majú podľa Sulíka ešte v koalícii diskutovať.

