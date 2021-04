Zdroj: TASR/Martin Baumann Bývalý premiér si TRÚFOL porovnať Černobyľ so Sputnikom: Ako spojil výbuch s vakcínami? Niekdajší predseda vlády a v súčasnosti minister financií Igor Matovič je veľkým fanúšikom ruskej vakcíny Sputnik V. Najnovšie ju dokázal prirovnať k jadrovej havárii na Ukrajine. 26. apríl 2021 Milan Hanzel Politika

26. apríl 2021 Milan Hanzel Politika Bývalý premiér si TRÚFOL porovnať Černobyľ so Sputnikom: Ako spojil výbuch s vakcínami? Niekdajší predseda vlády a v súčasnosti minister financií Igor Matovič je veľkým fanúšikom ruskej vakcíny Sputnik V. Najnovšie ju dokázal prirovnať k jadrovej havárii na Ukrajine.

Líder OĽANO sa pred pár týždňami vybral spoločne s vtedajším ministrom zdravotníctva Marekom Krajčim do Ruska, kde vyjednali dva milióny vakcín. To bolo 1. marca, no ešte stále sa týmito vakcínami nedá na Slovensku očkovať.

Aj to Matoviča hnevá, pretože sa vakcínam onedlho končí expirácia. Lenže, treba pripomenúť, že tieto očkovacie dávky neboli certifikované Európskou liekovou agentúrou EMA. Naďalej však Matovič trvá na svojom, že pre Slovensko urobil maximum a je na túto tému citlivý. Už jej venoval niekoľko statusov na Facebooku, a pridal aj ďalší.

Sputnik a Černobyľ

Práve dnes (26. apríla) si pripomíname 35 rokov od ničivého výbuchu jadrovej elektrárne v ukrajinskom Černobyle. To využil aj Matovič v novom príspevku. „Bolo to na 1. mája 1986. Ako 12–13 ročných žiakov nás viedla pani učiteľka vo veľkom prvomájovom sprievode ulicami Trnavy. Pekný deň, len kedy-tedy na nás jemne spŕchlo. Pri tribúne sme s zamávali komunistickým potentátom na nej a rozišli sme sa svojou detskou cestou,“ začal písať politik.

„Nikto z nás vtedy nevedel, že v tých kvapkách z neba môže byť aj neželaný dar. Ideológia a politika bola viac ako ochrana zdravia. Tak kruto podobné na dnešné časy,“ prepojil tému havárie so súčasnosťou.

Matovič ako zástanca ruskej vakcíny, kvôli čomu sa dostal do sporu so šéfkou Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzanou Baťovou, je presvedčený o tom, že práve táto kauza ho pripravila o post premiéra. „Ľúbivé populistické drísty sú in, výzvy k zodpovednosti zatracované. Vakcína je geopolitická zbraň v hybridnej vojne len preto, lebo nemá správne Made in. Úbohé vtedy, úbohé dnes. Človek na poslednom mieste,“ zakončil Matovič svoj príspevok.

