24. október 2022 Správy Zo Slovenska Budú to tieto SUMY? Kollár prezradil, o koľko ľuďom stúpnu ceny za energie Podniky by sa mohli v pondelok (24. 10.) dozvedieť, ako im stúpnu ceny za energie v budúcom roku.

Domácnosti by to mali vedieť o týždeň. V diskusnej relácii TV Markíza Na telo to uviedol predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Líder SaS Richard Sulík tvrdí, že ceny energií vôbec nemuseli rásť, keby vláda dokončila to, čo on začal na ministerstve hospodárstva.

Bude to málo či veľa?

Minister Milan Krajniak sa ako prvý odvážil povedať konkrétnu sumu, o koľko vzrastú faktúry pre domácnosti. „Želané by bolo, aby to v priemere bolo zhruba 20 eur mesačne na jednu domácnosť. K tomu by sme sa chceli dostať,“ uviedol cez víkend minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Kollár presné navýšenie cien energií povedať nevedel. Môže to byť podľa neho v priemere 20 eur mesačne pre domácnosť.

V pondelok zasadne tripartita a určia strop elektrickej energie pre priemysel. Tvrdí, že to bude cena, ktorú priemyselný sektor bude schopný zvládnuť a prežije. Vláda chce podľa lídra koaličnej strany Sme rodina Borisa Kollára presadiť, aby bežná domácnosť nemala zvýšené náklady na energie o viac než 25 eur.

Ľudia v paneláku

Domnieva sa, že niektoré domácnosti nárast takmer vôbec nepocítia.

„Mám za to, že niektoré domácnosti, ktoré len varia na elektrike, tým by nemala vôbec stúpnuť tá cena elektrickej energie…Tí, ktorí aj kúria na plyne a varia a svietia na elektrike, že nemajú aj vykurovanie tou elektrikou, čiže bežná paneláková rodina, tak by nemala byť zvýšená,“ naznačil Kollár.

Ľudia, ktorí používajú viac elektriny, pocítia podľa Kollára mierny nárast cien. Môže to byť desať až 15 eur. Tí, ktorí majú dom, musia podľa Kollára počítať s vyšším navýšením cien.

Aby sme to ustáli

„Môžem ubezpečiť domácnosti, že nárast elektrickej ceny nastavíme tak, aby aj ekonomika prežila, aby sme to ustáli,“ skonštatoval Kollár.

Sulíka mrzí, že sa koalícia odklonila od cieľa šetriť 15 percent elektriny. Tým, ktorí by sporili, by cena za elektrinu nestúpla vôbec.

„Takto to bolo nastavené, stačilo to dokončiť. Mňa mrzí, že just to museli spraviť inak,“ poznamenal Sulík. Zároveň poukázal, že európske ceny elektriny a plynu idú v posledných týždňoch výrazne dole.

Zdroj: TASR